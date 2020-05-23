 

Александр Робак и Анна Михалкова снялись в новом ситкоме ТНТ “#СидЯдома”

23.05.2020, 7:35, Разное

Ситком
был снят через Zoom – сервис для проведения видеоконференций. Как утверждают
создатели, на российском телевидении проект “#СидЯдома” станет первым в формате
screenlife.

Продюсерами
нового сериала выступили Евгений Никишов и Валерий Федорович. Именно они
приложили когда-то-руку к таким популярным проектам как “Полицейский с
Рублевки”, “Колл-центр” и “Толя Робот”.

Сюжет
теленовеллы повествует о сотрудниках фирмы “КлинХоз” – это сеть хозяйственных
магазинов. Для работников организации наступили тяжелые времена, из-за
карантина они вынуждены спасать бизнес от грозящего банкротства.

Герои “#СидЯдома”
заперты дома с родственниками, между тем бесперебойно держат связь с коллегами.
Например, владелец “КлинХоза” Геннадий Борисович Цветков остался в четырех
стенах с тещей, пока его зазноба проводит время на Бали. Цветков разрывается между
окошками программы для видеоконференций: с одной стороны он должен выяснять
отношения с бывшей женой, с другой – говорить с нынешней супругой. Вдобавок персонаж обязан не допустить развала
бизнеса и вовремя перечислить зарплату.



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