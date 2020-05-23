Александр Робак и Анна Михалкова снялись в новом ситкоме ТНТ “#СидЯдома”

23.05.2020, 7:35, Разное

Ситком

был снят через Zoom – сервис для проведения видеоконференций. Как утверждают

создатели, на российском телевидении проект “#СидЯдома” станет первым в формате

screenlife.

Продюсерами

нового сериала выступили Евгений Никишов и Валерий Федорович. Именно они

приложили когда-то-руку к таким популярным проектам как “Полицейский с

Рублевки”, “Колл-центр” и “Толя Робот”.

Сюжет

теленовеллы повествует о сотрудниках фирмы “КлинХоз” – это сеть хозяйственных

магазинов. Для работников организации наступили тяжелые времена, из-за

карантина они вынуждены спасать бизнес от грозящего банкротства.

Герои “#СидЯдома”

заперты дома с родственниками, между тем бесперебойно держат связь с коллегами.

Например, владелец “КлинХоза” Геннадий Борисович Цветков остался в четырех

стенах с тещей, пока его зазноба проводит время на Бали. Цветков разрывается между

окошками программы для видеоконференций: с одной стороны он должен выяснять

отношения с бывшей женой, с другой – говорить с нынешней супругой. Вдобавок персонаж обязан не допустить развала

бизнеса и вовремя перечислить зарплату.