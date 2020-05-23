 

Украина, США, Британия и Эстония не захотели слушать жителей Крыма в СБ ООН

23.05.2020, 7:30, Новости дня

В заседании Совбеза ООН на тему Крыма не участвовали представители Украины, США, Великобритании и Эстонии, сообщило постпредство РФ при организации.

Москва выразила сожаление, что «украинские коллеги так и не решились участвовать» в заседании, хотя им готовы были «предоставить трибуну и площадку для диалога с людьми, проживающими в Крыму». Кроме того, «не почтили своим присутствием встречу и представители Великобритании, США и Эстонии».

Россия отметила, что перечисленные страны нарушили сложившуюся в СБ практику таких встреч и выразили «пренебрежение к жителям Крыма», передает РИА «Новости».

Постпредство поздравило жителей Крыма с «большим успехом» в СБ ООН. РФ намерена и в дальнейшем «добиваться того, чтобы информация о происходящем в российском Крыму не искажалась теми и в угоду тех, кто не имеет реального представления о жизни» в регионе. 

«И кого мнение крымчан на самом деле не интересует», – добавили в постпредстве. 

Указывается, что для представителей стран Запада было откровением услышать о причинах, побудивших жителей Крыма сделать выбор в пользу воссоединения с Россией, а также о «провокациях и откровенно враждебных шагах» Киева.

Постпредство подчеркнуло, что жители Крыма опровергли «утверждения осевших в Киеве «псевдокрымчан», перекочевавшие в выступления наших западных коллег, о якобы имеющих место нарушениях прав человека».

Напомним, российский постпред при ООН Василий Небензя и жители Крыма рассказали в СБ ООН о воссоединении региона с Россией. В неформальной видеоконференции в СБ ООН по формуле Арриа впервые приняли участие жители полуострова.



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