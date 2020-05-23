Ученые назвали ослабляющие иммунитет обыденные привычки

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23.05.2020, 7:09, Разное

Эксперты перечислили пять обыденных привычек, способных ослабить иммунитет. Недостаток сна или чрезмерные физические нагрузки часто становятся причиной появления простудных заболеваний.
По словам специалистов, к ухудшению здоровья на фоне ослабления иммунитета приводит сидячий образ жизни. Такие люди чаще тех, кто регулярно занимается спортом, жалуются на респираторные заболевания. При этом переусердствовать с тренировками медики тоже не рекомендуют, поскольку без качественного восстановления происходит истощение организма.

Для восстановления сил медики советуют соблюдать режим сна, ведь из-за его недостатка иммунитет постепенно становится более слабым. Также специалисты отметили, что принимать антибиотики следует лишь в том случае, когда они были назначены врачом. Слишком частый прием таких препаратов приводит к тому, что у бактерий развивается к ним устойчивость.

Пятая привычка, приводящая к ослаблению иммунитета, заключается в регулярном стрессе. Из-за его хронического характера слабый организм становится не в состоянии противостоять воспалительным процессам, отмечает портал «Ридус».



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