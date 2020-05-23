В материковом Китае за сутки впервые не выявили новых случаев COVID-19

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23.05.2020, 7:08, Новости дня

За сутки на территории материкового Китая впервые с января не выявили новых случаев коронавируса, сообщил госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения.

Летальных исходов тоже не зафиксировано, передает ТАСС.

В больницах остаются 79 человек с коронавирусом, у девяти из них наблюдается тяжелая форма болезни.

Указывается, что вылечились 94,3% вирус-положительных пациентов. С 15 апреля в стране официально не было летальных исходов, показатель смертности – 5,58% (скончались более 4,6 тыс. человек).

В 19 из 31 административных единиц вирус-положительных нет совсем.

В общую статистику не включают носителей вируса без симптомов, таких 370 человек. 



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