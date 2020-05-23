Мнение: Успешный опыт вьетнамских товарищей

23.05.2020, 7:00, Разное

Вьтенамский автор о победе над коронавирусом.

Пандемия COVID-19 продолжает бушевать во многих странах мира, однако Вьетнам упорно и решительно сражался и достиг положительных результатов в борьбе с «невидимым врагом». В стране восстанавливается социально-экономическая деятельность. Люди возвращаются к обычному ритму жизни, несмотря на многочисленные последствий пандемии. Данный успех способствует укреплению имиджа Вьетнама в глазах иностранных друзей.

«Да, да, да! Вьетнам сочинил песню о коронавирусе, которая заслуживает аплодисментов. Все любят эту песню, и она даже стала популярной на Тик Токе – социальной платформе для любителей проводить свой досуг посредством съемки видео». – Это комментарий знаменитого ведущего телеканала HBO Джона Оливера.

В настоящее время вьетнамский народ не только известен как победитель в освободительных войнах против сильных иноземных захватчиков, но и восхищает мировое сообщество успешным сдерживанием пандемии. На сайте газеты «Аргументы и факты» помещена статья под заголовком «Ей пришёл Ханой. Почему Вьетнам смог задушить пандемию в зародыше» (https://aif.ru/health/coronavirus/ey_prishyol_hanoy). Автор статьи пишет: «Может ли Россия заимствовать успешный опыт борьбы с инфекцией «вьетнамских товарищей»? Когда-то эта республика научилась у нас всему. А вот теперь, похоже, пришло наше время поучиться у Вьетнама…» В статье отмечается своевременность и эффективность реагирования Вьетнамом на пандемию, к борьбе с которой были привлечены не только медработники, военнослужащие и полицейские, но и вся политическая система и жители страны. Улицы патрулировали военнослужащие, в воздух запустили дроны с функциями электронного слежения… Разделяя данное мнение, читатель газеты Юрий Каденаций поделился своими размышлениями: «Вьетнамское Правительство не стало ждать распространения болезни на территории страны и почти сразу же ввело жесткие ограничительные меры. Считаю главной мерой, позволившей эффективно противостоять распространению вируса – была своевременность изоляции населения. Учитывая все факторы, Вьетнам выходит из войны с коронавирусом явным победителем. Не обладая огромными финансовыми ресурсами, Вьетнам использовал имеющиеся у него возможности максимально эффективно». Помимо таких решительных мер по профилактике и борьбе с COVID-19, как в других странах, Вьетнам реализовал своеобразные инициативы, в том числе идею о создании «Рисовых банкоматов», выдающих бесплатные порции риса нуждающимся, что произвело на иностранных друзей глубокое впечатление.

Человек, попавший в сложную жизненную ситуацию, с восторгом получал бесплатный рис: из-за эпидемии я потеряла работу. Для нас большое счастье, что можно получить бесплатный рис из автоматизированной рисовой машины.

«Банкомат, выдающий бесплатный рис нуждающимся, – трудно поверить, но это правда. Такие рисовые банкоматы размещены во многих районах страны, чтобы помочь раздать рис людям, попавшим в сложные жизненные условия из-за пандемии». Эти слова озвучены в эфире радиостанции CNN. Сейчас эту модель можно увидеть не только во Вьетнаме, поскольку индонезийцы переняли её у нас.

Вьетнам разработал и начал производить экспресс-тесты на выявление коронавируса, которые используются не только в стране, но и экспортируются во многие страны мира. Несмотря на ограниченные ресурсы Ханой, как и прежде, проявляет высокий уровень ответственности в решении глобальных вопросов, передав в дар Германии, Франции, Италии, Испании, Великобритании медицинские изделия, оказав помощь соседним странам: Лаосу и Камбодже, в борьбе с коронавирусом нового типа. Г-жа Бека, которая живёт и работает во Вьетнаме более 10 лет, поделилась своими размышлениями: «Я видела много красивых поступков вьетнамцев в частности в последнее время. Вьетнамцы не только хорошо относятся друг к другу, но и совершают добрые дела по отношению к людям из других стран, таких как США, Италия… Это воодушевило меня. Чем дольше я здесь живу, тем лучше понимаю вьетнамцев и историю Вьетнама. Я поняла, почему Вьетнам победил во многих войнах, хотя он был слабой стороной. Одной из причин стал тот факт, что в вашей стране много талантливых руководителей. Я также очень восхищаюсь патриотизмом вьетнамцев. Я запомню все ваши добрые поступки».

Эффективно сдерживая пандемию, Вьетнам не отказывается от возвращения своих граждан из стран, охваченных коронавирусом. В последние дни постоянно выполняются спецрейсы для доставки вьетнамцев из-за границы на Родину. В условиях пандемии вернуться на безопасную Родину желают многие вьетнамцы, проживающие за рубежом. Чан Хай Иен, вышедшая замуж за россиянина, поделилась своими размышлениями: «У нас сейчас в России очень сложная ситуация с пандемией COVID-19. Я очень рада, что мои родные во Вьетнаме здоровы, живут спокойно. Благодаря мерам, предпринятым государством для борьбы с эпидемией, уже стало возможным отменить карантин. Я очень хочу вернуться во Вьетнам, но из-за личной проблемы у меня не получается вернуться домой. Надеюсь, что в ближайшее время я всё же смогу вернуться».

То, что сделал Вьетнам, сильно удивило многие государства, страдающие от коронавируса. Почти целый месяц в стране не фиксируется новых случаев заражения коронавирусом. Всего только 288 заболевших, среди которых 260 выздоровели. Нет ни одного случая с летальным исходом.

Можно сказать, что национальная сплочённость, забота о своих соотечественниках и ответственность перед мировым сообществом являются ключевыми факторами успеха Вьетнама в борьбе с COVID-19. Это, безусловно, способствует укреплению имиджа и позиции Вьетнама на мировой арене.

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PS. Между тем, у нас Путин анонсировал 2-ю волну коронавируса этой осенью.

У нас в Крыму Аксенов объявил, что туристический сезон в привычном виде вряд ли состоится и точных сроков открытия полуострова не назвал. У нас блокпосты на въезде в город также пока сворачивать не собираются, даже несмотря на некоторые послабления.

PS2. Хех, а в Москве Собянин заявил, что надо продлевать режим самоизоляции и режим пропусков.