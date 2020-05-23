ERR – в ЕС обязали всех носить маски в аэропорту и на борту самолёта

23.05.2020, 6:50, Новости дня

Европейское агентство по авиабезопасности совместно с Европейским центром по профилактике и контролю заболеваний выпустили новые рекомендации для авиакомпаний, которые должны приложить все усилия, чтобы не допустить попадания заражённых коронавирусом людей в самолёт. Предпочтительно «бесконтактное обслуживание», начиная с регистрации онлайн и до минимального обслуживания на борту. При этом все пассажиры и персонал обязаны носить маски в аэропорту и на протяжении всего полёта, пишет ERR.



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Рекомендации Европейского союза по безопасному полёту во время вызванного коронавирусом кризиса предусматривают ношение защитных масок, соблюдение расстояния между людьми, по возможности 1,5 метра, и бесконтактное обслуживание.

Согласно совместному документу, опубликованному в среду, 20 мая, Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA) и Европейским центром по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), авиакомпании должны приложить все усилия, чтобы не допустить попадания больных ни в аэропорт, ни в самолёт.

Пассажиры должны быть проинформированы о новых правилах. Они должны заполнить декларацию о состоянии здоровья, в которой указать, что в течение последних двух недель им не был поставлен диагноз COVID-19 и не было выявлено каких-либо симптомов, характерных для данного заболевания, а также что они не контактировали с больным человеком. Авиакомпаниям рекомендуется разрешить заболевшим при предъявлении медицинской справки бесплатно перебронировать билет или получить деньги обратно.

Начиная с момента прибытия в аэропорт пункта отправления и до выхода из аэропорта в пункте назначения между всеми пассажирами, по возможности, должно быть обеспечено расстояние не менее 1,5 метра. Оставлять свободные места в самолёте не требуется, но необходимо постараться максимально сохранять дистанцию, рядом сажать членов одной семьи и летящих вместе пассажиров, стараясь при этом сохранить как можно большее расстояние между незнакомыми пассажирами. Предпочтительно бесконтактное обслуживание, начиная с регистрации онлайн и до минимального обслуживания на борту.

Пассажиры должны носить маску с момента прибытия в аэропорт и до момента выхода из аэропорта назначения. Дети в возрасте до шести лет и пассажиры, которые не могут этого сделать по состоянию здоровья, освобождаются от этого обязательства. Снятие маски оправдано в момент прохождения контроля безопасности и пограничного контроля. Маски необходимо менять каждые четыре часа, пассажир должен иметь при себе необходимые запасные маски, авиакомпании должны быть готовы продать их при необходимости.

Рекомендации европейских агентств также предусматривают гигиену рук, постоянную очистку поверхностей и максимальную вентиляцию помещений, а ещё лучше — проветривание свежим воздухом. Авиакомпании должны сделать систему вентиляции самолёта максимально безопасной. По мнению агентств, вентилируемый в самолёте воздух в целом безопаснее, чем во многих местах на суше.

Иммунные паспорта в настоящее время не рекомендуются, поскольку они ещё не гарантированы с научной точки зрения. Измерение температуры тела в аэропорту зависит от пожеланий конкретной страны, по оценкам агентств, поскольку не у всех заболевших есть температура и её можно сбить с помощью лекарств.

Прибывших в аэропорт пассажиров с симптомами болезни ожидает отправка домой. Если пассажир начинает чувствовать себя плохо в самолёте, он должен быть изолирован — то есть, если возможно, между ним и другими пассажирами должны оставаться два ряда свободных мест. Им будет заниматься один бортпроводник, который будет использовать дополнительные средства индивидуальной защиты и держаться подальше от других бортпроводников и пассажиров.

По прибытии в пункт назначения, дальнейшие действия будет определять конкретная страна. Авиакомпания должна быть срочно проинформирована о результатах теста. Если пассажир действительно был носителем коронавируса, то члены экипажа, с которыми он контактировал, будут оставаться в карантине в течение двух недель. Свяжутся и с пассажирами, которые сидели на двух рядах рядом с заболевшим.

Дата публикации 21 мая 2020 года.