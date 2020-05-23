В Конгрессе США испугались «плохого поведения» РФ «без наблюдения и контроля»

23.05.2020, 6:48, Новости дня

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси подвергла главу американского государства Дональда Трампа критике за решение выйти Договора по открытому небу.

Она считает, что такой шаг «бесцельно ослепит» США и их союзников, а также «приободрит» врагов Вашингтона. По мнению Пелоси, выход из договора даст Москве «ясный сигнал», что РФ «может продолжать свое плохое поведение без наблюдения и контроля», передает ТАСС.

Если выйти из договора и не заменить его новым соглашением, «авторитет Америки в мировом сообществе» окажется подорван еще сильнее, сообщила Пелоси. Она призвала президента США остановить «атаки на давние международные соглашения, которые обеспечивают безопасность» страны.