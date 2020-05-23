Иностранные спецслужбы пытаются расшатать ситуацию в Одесской области – Баканов

23.05.2020, 6:42, Новости дня

В Одесской области пытаются “расшатать” ситуацию. Об этом 22 мая во время визита в регион заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, информирует сайт ведомства.

“Одесская область – самый крупный по территории регион Украины. Многонациональный, с большой протяженностью границ, мощными морскими торговыми портами и серьезным экономическим потенциалом. И мы прекрасно знаем, как иностранные спецслужбы пытаются расшатать ситуацию в Одесской области. Но им это не удастся. СБУ успешно противодействует таким попыткам и будет это делать и в дальнейшем”, – сказал глава СБУ.

Баканов не уточнил, спецслужбы какой страны причастны к происходящему.

“Не стоит забывать отдельные события, которые происходили в Одессе начиная с 2014 года. Поэтому наша контрразведка должна быть здесь на самом высоком уровне”, – подчеркнул он.

13 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил новым начальником управления СБУ в Одесской области Виктора Доровского.