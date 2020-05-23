 

Зеленский ответил на петицию о передаче Киево-Печерской лавры Православной церкви Украины

23.05.2020, 6:42, Новости дня

22 мая президент Украины Владимир Зеленский ответил на зарегистрированную 15 апреля петицию с просьбой передать Киево-Печерскую лавру Православной церкви Украины (ПЦУ).

Автор обращения призвал разорвать договор аренды Лавры с УПЦ Московского патриархата (МП).

На 22 мая петицию поддержало 27 505 пользователей из необходимых 25 тыс.

“Согласно ч. 2 ст. 19 Конституции Украины, органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины. В соответствии с п. 5 ст. 116 Основного закона Украины, Кабинет Министров Украины осуществляет управление объектами государственной собственности в соответствии с законом”, – говорится в ответе Зеленского.

Глава государства подчеркнул, что именно у Кабмина есть такие полномочия как у субъекта управления.

Киево-Печерская лавра – резиденция предстоятеля УПЦ МП Онуфрия. Она находится в ведении УПЦ МП, а принадлежит государству, отвечает за объект Министерство культуры и информационной политики Украины.

В 2013 году 79 сооружений Киево-Печерской лавры передали в бесплатное пользование мужскому монастырю УПЦ МП распоряжением Кабинета Министров Украины.

В феврале 2019 года предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что Киево-Печерская лавра находится в “духовной оккупации”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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