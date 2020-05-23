Ученым удалось найти «гены стройности»

23.05.2020, 6:30, Разное

Ученые заявили о том, что им удалось обнаружить «гены стройности». Информация об ALK-гене, удаление которого приводит к похудению, появилась в сетевом издании Der Standard.

Результаты исследования показали, что животные, у которых отсутствовал ALK-ген, не только быстро худели, но и не набирали лишний вес, хотя они могли питаться преимущественно жирной пищей. Также грызуны без ALK-гена имели намного меньше жировых отложений по сравнению с другими зверями, несмотря на одинаковый рацион и физическую активность.

Однако удаление ALK-гена приводило к появлению негативных побочных эффектов. Так, у зверей без «гена стройности» часто наблюдался алкоголизм. Кроме того, существует вероятность мутации гена, что может спровоцировать развитие онкологии. В дальнейшем исследователи попробуют определить уровень эффективности ингибиторов ALK в лечении ожирения.