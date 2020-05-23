Впервые с начала пандемии в Китае не выявлено ни одного нового случая COVID-19

23.05.2020, 6:10, Новости дня

В Китае впервые с начала пандемии коронавируса COVID-19 не выявлено ни одного нового случая заражения. Зарегистрированы лишь 28 человек с бессимптомным протеканием болезни, из них два случая — ввозные. Жертв также нет. Выздоровели три человека, передает РИА Новости. Из карантина вышли 23 человека, под наблюдением остаются 370 пациентов с бессимптомным протеканием болезни.

Всего за время пандемии в Китае заболели 82 971 человек, 78 258 из них вылечились. Умерли 4634 человека. 79 пациентов до сих пор остаются в больницах. Зафиксировано 1711 ввозных случаев, из них 1670 человек выздоровели.

О том, что в городе Ухань зафиксирована вспышка неизвестной инфекции, власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения 31 декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса COVID-19.