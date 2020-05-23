Детские пособия, взрослые проблемы: эксперты о социальной поддержке

23.05.2020, 6:10, Новости дня

В Челябинской области развивается скандал, связанный с социальной поддержкой в период пандемии коронавируса. Пособие на двоих детей там получил разведенный отец, имеющий долги по алиментам. При этом оба его ребенка проживают с матерью. Она подала судебный иск, первое заседание состоится в конце мая.

Выплата детская. Проблемы взрослые, и детям их никак не понять. Ведь за сложными терминами "необоснованное обогащение" и "нецелевое расходование средств" ребенку не всегда легко углядеть, что родители свои интересы могут ставить выше его собственных.

"Самое главное в этой выплате — то, что она дошла непосредственно до ребенка. Эта выплата не родителям, а именно на содержание детей, на детские цели. Родитель может тратить эти деньги только на детей. Он не может тратить их на себя, он не может тратить их на какие-то свои кредитные обязательства, еще на что-то", — комментирует ситуацию председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова.

Но не может — не значит, что не сделает. Неплательщики алиментов, мамы и папы, не принимающие участие в жизни ребенка или, наоборот, злоупотребляющие своими правами, могут оформить детскую выплату на себя только потому, что вписаны в свидетельство о рождении. Даже если это свидетельство — единственное, что все еще связывает их со своим чадом. При этом заявление второго родителя, поданное позже, рассматриваться не будет — кто первый написал, того и деньги.

"Это очень такая деликатная, скользкая и неоднозначная тема. Сейчас самое главное — выявить те семьи, или те бывшие семьи, или те неполные семьи, которые сегодня существуют, где возможны неоднозначные ситуации, и точечно с ними начать разбираться с привлечением органов опеки и органов соцзащиты", — объясняет председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Казалось бы, одним из решений проблемы могло стать наделение правом подавать заявление на такую выплату только матерей, по принципу материнского капитала. Ведь в подавляющем большинстве случаев именно с мамой дети остаются после развода. Но что тогда делать семьям, где при наличии не лишенной родительских прав женщины все воспитание и заботу о детях несет на себе только мужчина?

"У нас в конституции установлено равенство полов, установлено равенство родительских прав. Соответственно, нельзя говорить о том, что только отцы являются злостными получателями этих субсидий, которые потом не отдадут своим детям. Я считаю — это абсолютно дискриминационно", — отмечает член президиума "Союза отцов России" Павел Склянчук.

Звучали и предложения выдавать детские деньги только при наличии заявлений от двух родителей сразу, где второй родитель соглашается и подтверждает право первого расходовать выплату в интересах ребенка. Но идею отмели еще на стадии обсуждения. Ведь основная задача правительства заключалась в том, чтобы оказать быструю, удобную и доступную каждой семье помощь, а главное — свести бюрократически издержки к минимуму, позволяя каждой семье получить выплату, буквально не выходя из дома, в один клик. И эта мера сейчас невероятно популярна среди населения. В Пенсионный фонд россияне направили уже более девяти миллионов заявок.

"Впервые государство сталкивается с такой ситуации, что выплаты идут всем, универсально, независимо от того, нуждается человек или нет, может ли он подтвердить свою нуждаемость документами или нет. И выплаты идут в электронном формате. Прежде всего, на мой взгляд, необходимо, чтобы мы отработали механизм взаимодействия органов власти и отделений Пенсионного фонда в плане обмена информацией. Время для этого еще есть, поскольку выплаты начинаются с 1 июня", — говорит заместитель председателя Комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко.

Есть и те, кто убежден — решать правовую коллизию необходимо на уровне правительства, внося поправки к изданному указу. Например, позволить обращаться за выплатой только тому родителю, с кем фактически проживает ребенок. Но и это усложнит процедуру получения, сведя все к столь нежелательной и объективно сложной в условиях пандемии коронавируса COVID-19 бумажной волоките.

"В общем порядке в указе, конечно, не нужно вносить изменения, потому что это приостановит выплаты как раз всем семьям. Если появляется спорная ситуация, то в Пенсионный фонд Российской Федерации ответственный родитель должен подать заявку на приостановку рассмотрения данного вопроса. После предоставления полного пакета документов, который может находиться только у родителя, который осуществляет свои родительские обязанности в полном объеме, эта выплата должна быть произведена", — подчеркивает председатель "Объединения многодетных семей города Москвы" Наталия Карпович.

Оптимальным выходом на данный момент, судя по всему, является точечное решение подобных ситуаций с привлечением органов опеки, социальной защиты и в отдельных случаях правоохранителей. Ведь, к счастью, безответственных родителей значительно меньше, чем тех, кто на первое место ставит нужды своего чада.