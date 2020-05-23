Министерство торговли США добавило 33 организации КНР в санкционный список

23.05.2020, 6:10, Новости дня

В пятницу, 22 мая, министерство торговли США добавило в санкционный лист 33 организации КНР: 24 – как представляющие угрозу национальной безопасности США, девять – за нарушение прав человека. Такая информация появилась на сайте ведомства.

Как отмечается, этим организациям и компаниям будет запрещен доступ к американским технологиям, а также экспорт и реэкспорт продукции США без особого разрешения ведомства.

В санкционном списке оказались Институт судебной экспертизы при министерстве общественной безопасности Китая и восемь китайских компаний, названия которых не приводятся.

По заявлению министерства торговли США, данные организации участвовали в нарушении прав человека и злоупотреблениях, которые совершались в ходе китайской репрессивной кампании, массовых задержаниях, принудительном труде и надзоре за этническими казахами, уйгурами и другими мусульманскими малочисленными группами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Также в список добавлены 24 государственных и коммерческих организации, "участвующих в действиях, противоречащих интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов Америки". Это предприятия, которые базируются в Китае, Гонконге и на Каймановых островах, отмечает РИА Новости. В санкционный список вошли исследовательские центры и занимающиеся высокими технологиями компании (например, Beijing Jincheng Huanyu Electronics, Beijing Cloudmind Technology Co, Пекинский центр вычислительной науки).

Страны Запада и различные гуманитарные организации не раз критиковали действия властей Китая в отношении мусульманского населения Синьцзяна. В ответ на это официальный Пекин заявляет, что в "центрах по перевоспитанию" уйгуры получают новые навыки, необходимые им для того, чтобы найти хорошую работу. В докладе, опубликованном в конце августа 2018 года, эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации сообщили, что в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая могут содержаться порядка 1 миллиона этнических уйгуров. МИД Китая на это ответил, что информация о содержании уйгуров не соответствует действительности и ничем не подтверждена.