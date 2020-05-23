 

«Приходилось бомжевать»: Лолита рассказала о жизни в Москве с Цекало

23.05.2020, 5:53, Разное

Российская певица Лолита Милявская пояснила о периоде «бомжевания» с бывшим супругом Александром Цекало. Это произошло, когда они решили переехать из Киева в Москву, где у них не было никаких денег и жилья.
Сама певица никогда не думала о переезде, эта идея возникла у Александра Цекало, а она отправилась за своим мужем, не подозревая о сложностях, с которыми им придется столкнуться. Так, они долгое время фактически «бомжевали». Лолита Милявская собирала бутылки и бычки, поскольку на сигареты денег не было. Из-за этого, призналась исполнительница, у нее развился стоматит.

Через некоторое время супружеская пара накопила на самое дешевое московское жилье — маленькую коммуналку. Александр Цекало и Лолита Милявская продолжали испытывать лишения, выражавшиеся в отсутствии горячей воды и присутствии мышей, но они были благодарны, что им удалось найти место, где можно укрыться от снега и дождя.

Сейчас Лолита проживает в новостройке на Таганке, но певица продолжает с теплотой вспоминать те годы, когда она приехала с мужем покорять Москву.



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