Вассерман объяснил высокую смертность от коронавируса в США

23.05.2020, 5:50, Разное

Журналист Анатолий Вассерман прокомментировал скандальную статью американского агентства Bloomberg о низкой смертности от коронавируса в России. Авторы материала утверждают, что власти страны якобы занижают число жертв COVID-19.

“Не у нас низкая смертность, а у них сверхвысокая”, – заявил Анатолий Вассерман. По его словам, в Соединенных Штатах смертность в разы выше среднемировой. Это связано с недостатками системы здравоохранения Америки.

Лечение коронавирусной инфекции обходится в 40 тысяч долларов. При этом медицинская страховка у большинства граждан США не покрывает эти расходы. Американцы отказываются ложиться в больницу, потому что боятся влезть в долги, сообщает “Царьград”.