Медведчук указал на угрозу потери Украиной Донбасса

23.05.2020, 5:30, Новости дня

Если не выполнять минские соглашения, Киев может потерять Донбасс, сообщил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

Он подчеркнул, что реализация договоренностей зависит от политической воли украинских властей, но ни бывший президент Украины Петр Порошенко, ни нынешний президент Владимир Зеленский «никаких конкретных шагов по этому пути не делают».

В результате «продолжаются обстрелы, отсутствует разведение сил от линии соприкосновения, не делается ничего для реализации политической повестки минских соглашений», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».

«Альтернативой» мирному урегулированию, по мнению Медведчука, может стать «потеря Донбасса для Украины». Он заявил, что действующая украинская власть «сознательно идет по этому пути».

Он напомнил, что Зеленский заявляет о приверженности минским соглашениям, «потому что к Минским соглашениям привязаны санкции против России».

Напомним, полпред РФ в Контактной группе Борис Грызлов заявил, что ситуация в Донбассе «зашла слишком далеко», вина Киева в этом «абсолютно бесспорна». Грызлов обвинил Киев в «гуманитарной катастрофе» в Донбассе.