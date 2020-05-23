С подозрением на COVID-19 срочно госпитализировали маму Сати Казановой

23.05.2020, 5:30, Разное

Из-за резкого ухудшения состояния здоровья и подозрения на коронавирус маму российской певицы Сати Казановой госпитализировали. Исполнительница подозревает, что у нее не COVID-19, а пневмония, которую она не долечила два месяца назад.

Госпитализации предшествовали похороны близкого родственника, проходившие в Кабардино-Балкарии, куда съехались все родные и близкие эстрадной певицы. Несмотря на то, что до этого все они носили медицинские маски, на траурном мероприятии от этого решено было отказаться, а после похорон мама Сати Казановой почувствовала себя плохо. Теперь семья переживает, что они пренебрегли безопасностью.

По словам Сати Казановой, маму она увезла в больницу 22 мая после продолжительных уговоров. Женщина опасалась, что у нее диагностируют коронавирус. Однако исполнительница сочла, что из-за легкой одежды ее продуло, и на фоне этого вернулась пневмония, которую мама певицы лечила несколько месяцев назад.

Сати Казанова отметила, что в ее семье все сдали тесты на коронавирус, анализы показали отрицательный результат.