Власти США задумались о новом ядерном испытании

23.05.2020, 5:16, Новости дня

Американские власти обсуждают возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания, сообщают СМИ.

Обсуждение состоялось в прошлую пятницу в рамках встречи чиновников из ведомств, занимающихся вопросами нацбезопасности. О проведении испытания не договорились, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

Один из чиновников сообщил изданию, что обсуждение еще ведется, но другой утверждает, что в итоге решили предпринять иные меры и «избежать возобновления испытаний».

При этом сообщается, что обсуждение ядерного испытания велось в контексте ответа на якобы исходящие от РФ и Китая угрозы. Белый дом утверждает, что РФ и Китай якобы проводят испытания ядерного оружия малой мощности, передает РИА «Новости».

Высказывалось предположение, что «экспресс-испытания» могут быть полезными для переговоров по контролю над ракетно-ядерными вооружениями.

В феврале Пентагон сообщил, что США в ходе учений сымитировали ядерный удар по России.