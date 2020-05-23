 

Мнение: Иранские танкеры на подходе к Венесуэле

23.05.2020, 5:15, Разное

Иранские танкеры приближаются к берегам Венесуэлы.
Венесуэла уже предупредила, что при вхождении к экономическую зону, танкеры будут взяты под охрану кораблей и самолетов венесуэльских вооруженных сил.
Иран еще раз предупредил, что на враждебные действия США против этих судов он ответит.
США стоят перед выбором – попытаться заблокировать их проход в Венесуэлу под каким-нибудь надуманым предлогом, пожав последствия эскалации с Ираном. Или же отступить, что будет воспринято как слабость и нерешительность перед иранскими угрозами.

Источник: Colonel Cassad



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