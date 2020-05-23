 

Изоляция спорту не помеха — NTD о москвичке, пробегающей по квартире 10 км в день

23.05.2020, 5:05, Новости дня

Московская журналистка ежедневно пробегает по своей двухкомнатной квартире 690 раз туда и обратно. По словам девушки, это помогает ей поддерживать хорошую физическую форму и душевное равновесие во время длительной самоизоляции, передаёт NTD.

Москвичка Серафима Питерская нашла новый метод тренировок: бег по квартире. Идею подсказала длительная самоизоляция.

СЕРАФИМА ПИТЕРСКАЯ, москвичка: Сначала я стала просто бегать, когда только-только мы стали сидеть дома. А когда стало понятно, что вообще никуда нельзя ходить — у меня нет дачи, я не вожу машину, и в общем, непонятно, что делать — стало понятно, что это единственный на самом деле выход. Вот, бегать по квартире.

У Серафимы двухкомнатная квартира. Она измерила траекторию, по которой бегает. Получилось, что один километр — это 69 отрезков. Девушка пробегает по десять километров в день.
 
СЕРАФИМА ПИТЕРСКАЯ: Мне повезло. Мне кажется, мои соседи снизу уехали куда-то на дачу — и никто не жалуется. Ну и плюс я бегаю в какое-то разрешённое время.

Серафима журналистка, а также бегунья. В 2013-м участвовала в марафоне в Сан-Франциско, а два года назад в Берлине.

За время карантина москвичка пробежала по квартире 151 километр. Тренировки помогают ей поддерживать физическую форму и сохранять душевное равновесие.

Дата выхода в эфир 21 мая 2020 года. 



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