 

Привычки и культура — Guardian раскрыл загадку японского успеха в борьбе с пандемией

23.05.2020, 5:05, Новости дня

Несмотря на пессимистичные прогнозы экспертов Япония смогла добиться успеха в борьбе с коронавирусом, пишет Guardian. При это многие объясняют этот результат не действиями местных властей, который наоборот вели себя очень нерешительно, а привычками и культурными особенностями народа, рассказывает британское издание.


Reuters

Месяц назад эксперты в сфере здравоохранения утверждали, что Япония может стать ещё одной «зоной бедствия» в условиях мировой пандемии, пишет Guardian. Правительство страны преуменьшало угрозу, исходящую от COVID-19, в надежде на то, что Олимпийские игры в Токио всё-таки удастся провести. Власти тестировали слишком маленькое количество людей, чтобы не перегружать систему здравоохранения.

Но сегодня можно с большой уверенностью сказать, что Япония — пример успешной борьбы с эпидемией, продолжает британское издание. Сейчас в стране с населением 126 миллионов и самым большим процентом пожилых людей официально зарегистрировано всего 16 443 случаев заражения коронавирусом и 784 смертей. В начале апреля, когда в статистике напротив наблюдался резкий скачок, такие цифры себе никто и представить не мог.

При этом многие объясняют этот успех не действиями властей, которые поначалу вели себя очень нерешительно, не объявляя карантина. Японский лидер Синдзо Абэ с трудом поспевал за событиями и не мог наладить коммуникацию с народом. Люди же, вооружённые привычками, сформированными задолго до начала пандемии, самостоятельно вступили в бой с вирусом.

«В зимний сезон гриппа повсюду видны люди в масках, а весной их носят люди с аллергией на пыльцу. Традиция кланяться, а не жать людям руки или обнимать, в основном высокие стандарты личной гигиены, привычка снимать обувь перед входом в дом — всё это возможные объяснения низкого процента заражённых» — пишет Guardian. Эксперты также объясняют японский успех развитой системой здравоохранения, низкой степенью ожирения населения, а также наличием опыта борьбы с пневмонией.

Авторы более необычных теорий считают, что за всё стоит благодарить традиционную японскую еду натто, которая сильно стимулирует работу иммунной системы. Однако привычки и культурные особенности не объясняют всего, отмечает Guardian.   

Несмотря на то, что поначалу японские власти не спешили ограничивать въезд в страну для иностранцев, они быстро распознали угрозу, которую несут в себе массовые собрания. Правительство закрыло музеи, театры, парки аттракционов и другие достопримечательности. Были отменены матчи по футболу, регби, бейсболу и другим видам спорта. Соревнования по сумо впервые за всю их историю прошли без зрителей.

Впрочем, у «загадки» японского успеха может быть и другое объяснение, считают некоторые. Возможно, истинный масштаб катастрофы просто никому неизвестен, ведь проводится очень мало тестов. Число заражённых может быть в 10, 12 или 20 раз выше. 



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