 

В Одессе разобрали завалы дома, обрушившегося 18 мая

23.05.2020, 4:55, Новости дня

Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям завершила разбор завалов частично обрушившегося дома по улице Торговой в Одессе. Об этом вечером 22 мая сообщил официальный сайт ГСЧС.

Разбор завалов завершился около 19.30.

Часть четырехэтажного жилого дома по улице Торговая, 20 в Одессе обрушилась днем 18 мая. В ГСЧС заявляли, что в результате были повреждены три квартиры. В момент обрушения жильцов не было дома.

Как писала “Думская” со ссылкой на начальника Одесского облуправления Национальной полиции Олега Беха, по факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при проведении работ повышенной опасности).

В полиции полагают, что к обрушению “могло привести смещение грунта” из-за земляных работ на соседнем с домом участке.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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