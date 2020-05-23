Гордон: Гиркин – звериный оскал имперского великодержавного “русского мира”, который нужно показывать

23.05.2020, 4:55, Новости дня

Интервью с одним из главарей российских боевиков на Донбассе Игорем Гиркиным (Стрелковым) нужно “изучать во всем мире как наглядное пособие агрессии России”. Об этом 22 мая в эфире “Свободы слова Савика Шустера” на телеканале “Украина” заявил автор интервью, журналист Дмитрий Гордон.

“Гиркин – лицо, символ, звериный оскал имперского великодержавного “русского мира”, которым нужно пугать людей, которое нужно показывать: смотрите, они приходят на территории государств и что они творят. И то, что он признается в убийстве украинцев, которые были убиты на своей земле, защищая свою землю от врага, – это ужасно! И что он рассказывал, как они приходят с оружием, и что он рассказывал про “лидеров” Крыма, как он там оказался… Это интервью надо изучать во всем мире как наглядное пособие агрессии России”, – сказал Гордон.

Журналист объяснил, что в интервью прозвучало много деталей, как непосредственно зимой – весной 2014 года осуществлялись аннексия Россией Крыма и оккупация Донбасса.

“Я очень хотел показать, как полковник ФСБ, гражданин России Гиркин с группой людей пришел на украинскую территорию не любоваться достопримечательностями Украины, а убивать и захватывать территорию. И он, будучи врагом, но врагом честным, говорит: “Да, мы хотели расчленить Украину, сделать государство “Новороссия”, хотели дойти до Киева”. Я задаюсь вопросом: как российские граждане захватили Славянск? Почему они оттуда ушли и захватили Донецк? Что произошло на самом деле? Я всему миру показываю: смотрите, это россияне! Не украинцы пришли на Кубань или в Ростов, это россияне пришли на территорию суверенной страны. Пришли сначала в Крым, оккупировали его, а потом – на Донбасс и развязали там кровавую бойню”, – подчеркнул Гордон.

Он добавил, что делал это интервью в том числе для тех людей по всему миру, кто до сих пор не видит доказательств российской агрессии. Журналист подчеркнул, что в Украине для подобной контрпропаганды не делается практически ничего.

“Я очень хочу сделать свидетельства российской агрессии, потому что мне многие мои друзья из России, США, Германии, Швейцарии говорят: “А где российская агрессия? Где люди с российскими паспортами, о которых вы говорите?” Все эти годы из украинского бюджета идут огромные деньги на контрпропаганду, которые, я считаю, банально разворовываются. Государство не делает того, что должно. Вот российское государство устами этих негодяев – Соловьева, Дмитрия Киселева и так далее – промывает мозги так, что они промываются не только в России, но и по всему миру. Российское государство не жалеет денег и усилий, чтобы “русский мир” победоносно шагал по просторам. Наши не делают практически ничего. Приходится, раз не делает государство, делать самому”, – резюмировал Гордон.

В студии ток-шоу провели онлайн-опрос среди аудитории, больше двух третей зрителей считают, что журналисты должны говорить с террористами. Скриншот: Shuster online / YouTube

Интервью Гордона с Гиркиным вышло в YouTube 18 мая. Оно было записано по Skype. Во время интервью Гиркин признался, что отдавал приказы убивать украинцев, и назвал имена активистов, которых расстреляли по его команде. Ряд журналистов, политиков и активистов раскритиковали интервью. Они заявили, что таким образом Гордон легитимизирует преступников в украинском информационном пространстве. 18 мая под редакцией издания “ГОРДОН” в Киеве активисты провели митинг.

В Офисе генпрокурора сообщили, что информация из интервью с Гиркиным и бывшим “прокурором” аннексированного Россией Крыма Натальей Поклонской, которое вышло ранее в этом месяце, будет приобщена к уголовным производствам, которые касаются вооруженной агрессии РФ против Украины. “Могу выразить лишь благодарность, а не критиковать за те показания, которые услышало наше общество и правоохранительные органы. В том числе и о катастрофе самолета MH17”, – сказал заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов после выхода интервью с Гиркиным.

Сам Гордон заявил, что интервью были сделаны им “в содружестве с украинскими спецслужбами”. По его словам, информация о преступлениях против Украины, озвученная в интервью Поклонской и Гиркиным, передана в Гаагу для использования в качестве показаний на процессе по делу об аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе.

Журналист-расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев считает, что информация, озвученная Гиркиным, может быть использована в судебном процессе против последнего. “Для меня очевидно, что часть вопросов была подготовлена с целью, чтобы Гиркин попался”, – подчеркнул представитель Bellingcat.

В СБУ заявили, что программы с Поклонской и Гиркиным изучаются на предмет доказательств агрессии РФ против Украины, и отметили, что проведение интервью было инициативой журналиста.

Во время аннексии Крыма Россией в феврале – марте 2014 года гражданин РФ Гиркин был советником главы оккупационной администрации Сергея Аксенова. С апреля по август 2014-го участвовал в военном конфликте на Донбассе. Под его руководством в апреле боевики захватили Славянск Донецкой области (они удерживали город до июля). В начале августа стало известно, что Гиркин сложил полномочия “министра обороны ДНР” и вернулся в Россию.

Гиркин находится в розыске в Украине. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 294 (массовые беспорядки), ст. 258 (террористический акт), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений). Является одним из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Судебный процесс проходит в Нидерландах, Гиркин отказался в нем участвовать. Находится под санкциями ЕС и США.