Мнение: Письмо: “Иногда пингуем друг друга”

23.05.2020, 4:30, Разное

Еще один любимый мужской жанр.

Слив в браке вслед уходящей жене – предыдущее письмо.

А в этом – френдзона. Но такая френдзона, онежья. Онегины онежьи часто остаются во френдзоне, даже когда у них есть шанс вылезти из нее в отношения.

nikudator

Доброго времени суток, Эволюция.

Пишу вам в рубрику evolutiolab для разбора.

О себе: 43 года, онегин, в постоянных отношениях не был, обычно сидел во френдзоне, секс иногда бывал на вечеринках без всякого продолжения, до 30 лет выглядел, как подросток. Сейчас 20 кг лишнего веса и пузо. Есть врожденный дефект лица, из-за чего раньше довольно сильно комплексовал, если надеть затемненные очки, то в глаза не бросается.

(Накачался бы, не бросался дефект в глаза. У женщин нет возможности так быстро привести фигуру в норму, как у вас, мужчины. У женщины не растут мышцы так хорошо и не делают женщину сразу красавицей, а вас красавцами – да)

Работаю в IT, хотя нет образования по специальности и высшего вообще.

9 лет назад родственники позвали на Север. Благодаря личным проектам устроился на работу инженером к провайдеру, где получил хороший опыт. 3 года назад устроился в крупную компанию техническим специалистом среднего звена (ЗП х 2). Взял двушку в ипотеку. В последнее время стал частенько прибухивать, но без фанатизма, на работе ходим через алкотестер.

(Прибухивать надо бросить совсем. Привести в порядок имидж, найти жену. Если у мужчины в 43 нет детей и женщины, его часики громко тикают)

Так сложилось, что тут из приятелей только женский пол, периодически просто собираемся посидеть за рюмкой чаю. Ну и ежедневно трындим в чатике.

(Женский коллектив для мужчины – это очень хорошо. Но если вы – мужчина с ними, если есть хоть какой-то флирт, а не только дружба, будто вы – тоже тетка. Если в вас видят мужчину, дружить с женщинами полезно, а если нет, может быть вредно, если вы и так онежий онегин. Понятно почему, друзья? Женщин это тоже касается. Если вы дружите с пацанами как пацан, то это может цементировать вашу башню в любви)

В июле прошлого года в ВК добавилась в друзья, скажем, Н. В общих друзьях у нас был мой троюродный брат. Профиль у неё был закрытый, я не спешил её добавлять. Через пару недель написал: “Чего добавилась и что хотела?”. Пообщались. В результате добавил в друзья, на фотках оказалась вполне симпатичная дама.

Живет в моём родном райцентре. Работает в медицине. Ей 34, дочь подросток, последние 10-летние отношения с мужчиной закончились 4 года назад, были минимум одни короткие отношения после этого.

Вначале она меня довольно часто одергивала из-за моей большой выскочки и обижалась на подколы: “Так со мной не общайся!”. Дальше общались регулярно, вполне мило, и многое рассказывали о себе друг другу. Через месяц общения отправил ей курьером на работу букет роз со стишком. Чем весьма удивил её и её коллег. Заметил, что она довольно часто могла психануть, приняв на свой счет шутку/фразу/выражение/мем.

Диалоги привести не могу, т.к. у неё привычка, чуть что, грохать всю беседу. По памяти, например вот:

Н.: – Я содержу и воспитываю дочь.

Я: – А я только кота содержу. (вообще без задней мысли)

Н.: – Да как ты сравниваешь мою дочь с домашних животным…

И понеслось…

(Плюсовала она заметно, придиралась к мелочам. А он вместо того, чтобы деликатней быть, учитывая ее плюс, наоборот заходил то Училкой, то Штурманом, чем плюс ее увеличивал)

В общем с утра общаемся нормально к вечеру она на что нибудь подкидывается, как в диалоге выше.

К моим посиделкам с девчонками реагировала бурно и было заметно, что ревновала. Но чуть что всегда говорила, что мы друг другу никто, только интернет приятели.

(Он кормил корону ее пинками, считая, что это ревность. А она напоминала, что он ей никто, потому что ей было неприятно, что он считает ее своей девушкой)

Через 3 месяца знакомства поехал в отпуск на родину, Н. была одной из причин поездки. Планировал снять квартиру на месяц, потусить со старыми друзьями и бывшими коллегами, навестить родственников.

На первой встрече попытался её поцеловать в щечку, отстранилась. Сходили в кафе, категорически отказалась, что бы я за неё платил. Потом погуляли, поболтали. На прощание приобнялись.

(Категорически отказалась, потому что не хочет быть ему должной. Мужчины, это ведь и правда довольно плохой признак, когда женщина отказывается, чтобы вы ее угостили. Нормально, когда она готова заплатить, но если категорически против вашего угощения, значит ей важно сохранить дистанцию. А вам выгодно дистанцию сократить. Женщины, это я мужчинам, а не вам, вам не нужно одаривать мужчин согласием за себя заплатить. Вы всегда должны выражать желание за себя заплатить, но если мужчина настаивает, смотрите по ситуации. Не ломайтесь, если хотите сближения)

У неё на тот момент был загруженный график, работала практически сутки через сутки.

Договорились встретиться второй раз. Хотел цветов купить, но она сама заранее категорично заявила, что ей никаких сюрпризов не надо. Ну мало ли какие тараканы, не стал брать.

(Два колпачка надел. Первый колпачок про загруженный график, хотя это ее ария Жука в ответ на его щипцы. Второй колпачок, что у нее тараканы, хотя она боится, что он ей подарит какую-то ерунду и она ему окажется должна)

Н.: – Это же у нас не свидание?

Я: – Как хочешь.

Второй раз все по тому же сценарию, в кафе платила сама, только гулять пошли на природу с пивом и проболтали до темна. Проводил к дому, обнялись на прощание.

У неё выходной, я пошел к брату в баню (брат семейный, не мальчишник устроили), пишу:

Приходи пива попьем, потом на такси отправлю.

Ой, чего я пойду, я твоего брата не знаю. Я так не привыкла.

На следующий её выходной договорились встретиться. Но вечером перед этим она пошла к друзьям в гости, и накидалась.

Утром: “Извини, солнце, никуда не пойду, вчера напилась”

Я прикинул, что платит сама за себя, сюрпризов ей не надо, и вроде как и не свидание, встретиться не горит желанием, ну и смысл долбиться в закрытые ворота?

Да еще вроде как родственников напрягаю уже, жил у них, т.к. квартиры были только посуточно. Купил билеты домой на вылет через неделю.

Пишет мне вечером:

Н.: – Пошли в кафе?

Я: – Уже поздно, все спят, не оставлю же я двор открытым…

Н.: – Всё! Не надо.

Н.: – Я уже в кафе.

Н.: – Но приезжать не надо!

В общем она там пробыла полчаса и поехала домой.

(Надо было поехать к ней сразу, но он живет у родственников и связан этим как пацан. Ну и она в курсе, что он живет у родственников, то есть заниматься сексом им негде. И она видит, что сексом он заниматься боится, а может и не занимался никогда почти. Какой-то мифический секс на вечеринках у него фигурировал. В туалете что ли как лихие бабники? Фантазер)

За 2 дня до отъезда пишет вечером: “Не хочешь пригласить даму куда-нибудь?”

(Она его позвала, хотя должен был он, раз не смог приехать тогда в кафе)

Пошли посидели в кафешке, поскольку я не планировал с ней встречаться, то был уже под пивом, она тоже. Посидели час, кафешка закрылась, пошел её провожать. По дороге поцеловал, она была не против, так и шли целовались, потом обжимались у её подъезда. Домой не позвала, у неё дочь и сказала, что плохо меня знает. Взяли пива и сели на лавочки под навесом у ТЦ, где бабки семечками торгуют. Посадил на коленки, сказал, что она мне нравится, так и просидели, как студенты.

На следующий день она простыла, отработала сутки с температурой и меня провожать не пошла.

(Ну вот смотрите. Приехал мужик. Так себе во всех отношениях, но она пригляделась, вроде он ничего, что-то в нем есть. Но. В кафе платит она сама за себя, он не уговаривает, значит прижимистый. Квартиру не снял, значит жадный и бедный. Номер не снял, значит не очень хочет. Посидел с ней с пивасом на лавочке и простудил ее. Ужасный кавалер. Разве есть шанс жениться?)

Как купил билет, она стала психовать сильнее, обзываться стала не просто психом, а иногда с матерными эпитетами. Первые пару раз на утро извинялась. Потом просто стала удалять такие сообщения и вроде как так и надо.

Ну и дальнейшее наше общение всё ухудшалось, хоть я и старался ничем не обидеть, чтобы она не психовала. По настоящему нормальных теплых дней общения за полтора месяца после отъезда было пара-тройка штук.

Позвонил и сказал: “Ты не собираешься на Север, я не поеду на материк, дистанционно у нас нормального общения не получается, давай не будем общаться вообще”. Ответила: “Хорошо, я тебя поняла”.

Через 4 дня пьяненкая ревет мне в трубку “Ты меня бросил!”, я сказал: “Ты в курсе, что я приезжал в отпуск”. Поговорили ни о чем. Скидывает мне фотку не то с синяком, не то с укусом на предплечье и тут же фотку удаляет, не успел рассмотреть.

Я: – Что это?

Н.: – Сопли!

Через пару дней пишет мне,

– Жаль, но ты мне очень понравился, если честно.

– Ты мне тоже. Хочешь ко мне приехать?

– Я не хочу опять (проблема из прошлых отношений).

– А если вот от (проблема) абстрагироваться, хотела бы приехать?

– Да, я хотела бы попробовать.

Через пару дней звоню, она сильно навеселе.

Спрашиваю, что там по поводу переезда?

Н.: – Ой, да чего я поеду к тебе, ты какой то странный мужик. Тебе 43, а у тебя не было ни семьи, ни детей.

Я: – А тебе надо что бы я половину ЗП на алименты отдавал?

Н.: – Ну да лучше алименты, чем вот так.

Далее: “Думаешь у меня тут поклонников нет? Да у брата постоянно спрашивают, с кем я, что я…” В общем такой монолог затянулся в этом смысле примерно на час, какой я хреновый мужик, а она такая-растакая.

(Она хотела ему сказать, что он выпендривается много и не хочет за ней поухаживать нормально, тогда бы у него появился шанс. Но она нормально его значимость для себя рефлексирует. Значимость не нулевая, но не такая высокая, чтобы она кидалась ему на шею сама)

Потом переписывались в ВК, написала, что у неё есть любовник, с которым спит для здоровья (подозреваю, что соврала). Ещё пара фраз и она пошла спать. У меня закипели говны, написал ей сообщение, что она курица и т.д. (без матов, но больно, знал куда ударить). И заблокировал везде. Хотя надо было заблокировать молча.

(Отчего у него тут истерика, поняли?)

Через две недели позвонила мне с левого телефона, выговорила на меня кучу дерьма с матами. Заблокировал и этот телефон.

Перед крещением разблокировал её в ВК. Почти сразу написала. Я что-то ответил, довольно сухо, может даже грубо. Она вывалила опять все свои обидки.

(Они друг друга стоят)

Но все таки постепенно начали иногда общаться. Периодически говорила, что собирается замуж (врала). Так же постоянные психи на ровном месте с обзывками. Ну и я уже не сдерживал себя.

– Псих!

– От дуры слышу!

– Меня ни кто так не называл! Прекрати меня так называть!

– )))))

На день влюбленных отправил букет. Благодарила несколько раз.

В марте этого года поехал на ДР к другу в Подмосковье, на обратном пути заехал на неделю на родину.

Я: – Пошли в кафешку мириться?

Н.: – Посмотрим.

В кафе согласилась, поговорили, договорились больше не общаться, как уеду. Ну и заплатил, наконец то, я за обоих. После кафе проводил её до дому (у неё есть комната в общаге, а квартира, где она живет с дочерью и братом то-ли брата, то-ли их в складчину), сказала сразу, что ночевать я у неё не буду и у нас ничего не будет, хотя мне и так это было понятно, взяли пива и ещё пару часов проговорили у неё в общаге ни о чем.

(Опять он ничего не снял)

На следующий день пару часов погуляли.

После прилета домой, через неделю пишет:

– Привет, как долетел?

– Нормально.

– Чего не позвал провожать?

– Ты знала, когда я уезжаю, могла бы и прийти.

– Ну я ещё за мужиками не бегала.

Ну и в общем сейчас иногда пингуем друг друга и по пьяни пишем друг другу всякую хрень. Понимаю, что уже всё. Следующий отпуск только в декабре.

(Надо перестать писать хрень по пьяни. Пусть женщина пишет хрень, а вы нет. 20 кг надо сбросить, пить перестать. Можно просто пить перестать, 20 кг уйдут, но лучше еще подкачаться. И в декабре будет шанс понравиться ей раз в десять больше, чем до этого. Только в этот раз надо что-то снять, хотя бы посуточно. Тогда будет и эта женщина и другие, можно будет даже выбирать. Но торопитесь. У вас для этого мало времени)

Сейчас оплатил он-лайн курсы английского, даже нравится. Пытаюсь хоть иногда браться за штангу, сел на диету Разбираюсь в новом для себя “конструкторе” для создания сайтов.