Порошенко вызван на допрос по делу о контрабанде культурных ценностей

23.05.2020, 4:20, Новости дня

На Украине вызвали на допрос экс-президента Петра Порошенко. Он выступает как свидетель по делу о контрабанде произведений искусства. Беседа политика со следователями состоится в ближайший вторник утром. Одновременно с этим Порошенко проходит свидетелем по множеству других уголовных дел.

Креативности украинскому политическому театру не занимать. Государственное бюро расследований Украины опубликовало видео-повестку, которая предназначена бывшему президенту Петру Порошенко. Ведомство призывает политика явиться на допрос — пока в качестве свидетеля — по очередному уголовному делу. Государственное бюро расследований требует, чтобы Порошенко явился для допроса в качестве свидетеля по делу о скрытом перемещении через госграницу Украины 34 картин всемирно известных художников.

Такого поворота уж точно никто не ожидал. Говорили о возбуждении против Порошенко уголовного дела по статьям "Государственная измена" и "Злоупотребление властью или служебным положением", предполагали, что, возможно, он будет допрошен по майданным событиям 2014 года, а тут — дело о контрабанде культурных ценностей.

"Петр Алексеевич — известный любитель классического искусства, — отмечает Владимир Рогов, политический обозреватель. — В свою декларацию он вносил порядка 90 картин и 7 скульптур. Был даже скандал, когда он забыл внести в декларацию скульптуру стоимостью 4 миллионов долларов. У Порошенко была картина Айвазовского "Константинополь на рассвете" 1851 года, он ее дарил Януковичу на день рождения… Очень интересно, как картина оказалась у него в собственности? Она оценивалась в 2 миллиона долларов".

По всей видимости, как говорят эксперты, за Порошенко взялись серьезно. Расследование о государственной измене начали после обнародования аудиозаписей с голосами, которые якобы принадлежат Порошенко и бывшему американскому вице-президенту Джо Байдену, а так же экс-госсекретарю США Джону Керри. На записи Байден рекомендует Порошенко уволить генпрокурора Виктора Шокина, подобравшегося близко к делу компании Burisma, где работал сын Байдена, Хантер, в обмен на один миллиард долларов. Голос Порошенко радостно рапортует — все исполнено.

Компромат обнародовал депутат Рады от "Слуги народа" Андрей Деркач. Аудиозаписи, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии Байдена на политику Порошенко времен его президентства. Сам экс-глава государства все отрицает и видит в случившимся, как всегда, "руку Кремля", которую крепко теперь пожимает уже действующий президент – Владимир Зеленский.

"Я думаю, они так руководили государством, что их ждет очень много разных приключений и разных приговоров", — считает Зеленский. Кажется, уже непрозрачно намекая: "Ваша песенка спета, Петро Алексеевич".

Наравне с новым эпизодом про контрабанду культурных ценностей, по которому хотят допросить Порошенко в бюро расследований, на Украине обсуждают внешний вид Петра Алекссевича. Кто-то говорит, что он прошел курс лечения от интоксикации, а кто-то уверен: похудел экс-гарант Украины на нервной почве.