Деньги потрачены, сроки сорваны: почему Украина до сих пор строит “стену Яценюка”?

23.05.2020, 4:20, Новости дня

Украина до 2025 года продлила строительство фортификационных сооружений на границе с Россией, прозванных "стеной Яценюка". Возводить укрепления протяженностью 2 тысячи километров начали еще пять лет назад. Работы, которые сопровождались масштабной коррупцией, до сих пор далеки от завершения. Почему от проекта до сих пор не отказались?

Деньги потрачены, сроки сорваны, а оборона так и осталась без прикрытия. Украинский проект по защите границ от соседа высоким забором отложили еще на несколько лет. Это через местные телеканалы чиновники ежегодно рапортовали об успешном возведении "Стены", на деле по состоянию на середину 2019 года работы были выполнены лишь на 30 процентов.

Все интервью чиновники разных мастей давали на показательном участке. Пограничники даже предполагали, что половину из всех выделенных на проект денег вложили именно сюда. Здесь и высокий забор, уходящий в горизонт, и противотанковые рвы, и даже цифровая техника для контроля за границей. Сотрудники по периметру передвигаются на квадроциклах. Но по факту такая ситуация — только в Харьковской области и то не везде. Поэтому PR-площадка расположилась именно здесь.

Автор этого символа государственной или, как его еще называют, европейской защищенности Арсений Яценюк начал реализацию своей идеи в 2015 году. Будучи тогда еще премьер-министром Украины. Ограждать Незалежную от России предполагалось мощными оборонительными сооружениями на всем протяжении границы — около 2 тысяч километров. Обойтись бюджету это все должно было в 4 миллиарда гривен. Но монументальными эти сооружения вряд ли можно назвать. Впрочем, еще в 2017 году местные СМИ сообщали о том, что дикие кабаны смогли продырявить забор.

В переносах сроков сегодня украинские таможенники ссылаются на перебои финансирования. А в 2015 и 2016 годах его и вовсе урезали вдвое. Из запланированных на строительство денег выделено меньше половины. Бюджетные средства на "золотой забор" тратят неохотно. Изначально предполагалось финансирование проекта европейскими странами — это якобы их Украина пытается защитить от России. Но, увидев, на что идут деньги, инвесторы вкладывать средства отказались. К тому же, деньги расходились и по карманам. Около полумиллиона долларов, по данным следователей, присвоили себе высокопоставленные офицеры погранслужбы и руководители фирм-подрядчиков.

Сдвиг сроков может говорить о том, что финансирование проекта все-таки продолжится. Но запланированных ранее 4 миллиардов гривен уже точно не хватит. Со временем меняется и смысл этого рубежа. Забор — уже не способ защиты от агрессии, как говорилось ранее, а средство борьбы с контрабандистами и нелегальными мигрантами. Возможно, еще через несколько лет объект станет просто архитектурным. Символом того, что здравый смысл куда крепче зеленых заборов.