 

В Киеве от Донбасса потребовали разоружения в августе для участия в выборах

23.05.2020, 4:08, Новости дня

Для участия в украинских выборах в августе Донбасс должен быть демилитаризован, сообщил представитель Киева в контактной группе Алексей Резников.

Как сообщил Резников в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера», для проведения выборов, «согласно копенгагенскому стандарту и украинскому законодательству», в Донбассе «должна быть безопасная территория».

Для этого «где-то в августе», по его словам, должны состояться «вывод войск», «разоружение и демобилизация», передает РИА «Новости».

Местные выборы на Украине состоятся 25 октября.

Напомним, власти Украины заявили, что выборы в регионе могут быть проведены только после того, как Киев получит контроль над границей, и только в соответствии с украинскими законами.



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