Мнение: Надежда из Тулы…
23.05.2020, 4:06, Разное
Возможно, я слишком стар, у меня плохое зрение и скверный вкус, но мне почему-то кажется, что увидев эту 23-летнюю девушку на улице, многие засмотрятся….
Симпатичная же?! А какие глаза! В них и утонуть можно.
Но девушка, которую зовут Надеждой, стала знаменитой не только в России, но и во всем мире из- за фотографии, которую исподтишка сделал какой-то пациент-недоумок и выложил в интернет.
Медсестру Надежду в защитном костюме поверх купальника сперва хотели наказать. Но потом передумали. За что наказывать-то? За то, что ей выдали прозрачный костюм? Если есть сильное желание кого-то наказать, пусть наказывают, тех, кто производит такие костюмы. Или тех, кто их закупил….
Фотографии из соцсетей…
Источник: Ирек Муртазин
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