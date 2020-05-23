 

Мнение: Надежда из Тулы…

23.05.2020, 4:06, Разное

Возможно, я слишком стар, у меня плохое зрение и скверный вкус, но мне почему-то кажется, что увидев эту 23-летнюю девушку на улице, многие засмотрятся….

Симпатичная же?! А какие глаза! В них и утонуть можно.

Но девушка, которую зовут Надеждой, стала знаменитой не только в России, но и во всем мире из- за фотографии, которую исподтишка сделал какой-то пациент-недоумок и выложил в интернет.

Медсестру Надежду в защитном костюме поверх купальника сперва хотели наказать. Но потом передумали. За что наказывать-то? За то, что ей выдали прозрачный костюм? Если есть сильное желание кого-то наказать, пусть наказывают, тех, кто производит такие костюмы. Или тех, кто их закупил….

Фотографии из соцсетей…

Источник: Ирек Муртазин



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