Банщикова назвала поцелуй с Хабенским лучшим за время работы в кино

23.05.2020, 4:00, Разное

По

словам знаменитости, лучше всех в этом вопросе оказался Константин Хабенский.

Артисты вместе снимались в многосерийной картине “Женский роман” в 2004 году. Анна

Банщикова призналась, что на съемках они так долго целовались, что не заметили

столб и почти врезались в него.

Немного

рассказала Анна Банщикова о сериале “Ищейка”. Как выяснилось, до конца работы

над очередным сезоном теленовеллы осталось три дня.

Поведала артистка и о своей

героине. По словам Анны, персонажа для “Ищейки” она сделала очень разносторонней, дабы не уставать в процессе работы. “Чтобы она была и

глупая, и умная, и веселая”, – сказала актриса.

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Публикация от Анна Банщикова (@banshikova_anna) 24 Апр 2020 в 9:27 PDT

Карантин звезда сериала “Ищейка” проводит с детьми. Недавно актриса

купала небольшую квартиру в Геленджике. В этот город знаменитость приехала ради

съемок, но пожив в нем немного решила остаться. Артистка влюбилась в местную

природу и жителей.

В новых апартаментах Анны Банщиковой скоро будет ремонт.

Актриса уже посоветовалась со специалистом, который вот-вот пришлет ей

дизайн-проект ее нового дома. Сериал “Ищейка” можно смотреть онлайн на официальном сайте Первого канала.