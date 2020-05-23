Банщикова назвала поцелуй с Хабенским лучшим за время работы в кино
23.05.2020, 4:00, Разное
По
словам знаменитости, лучше всех в этом вопросе оказался Константин Хабенский.
Артисты вместе снимались в многосерийной картине “Женский роман” в 2004 году. Анна
Банщикова призналась, что на съемках они так долго целовались, что не заметили
столб и почти врезались в него.
Немного
рассказала Анна Банщикова о сериале “Ищейка”. Как выяснилось, до конца работы
над очередным сезоном теленовеллы осталось три дня.
Поведала артистка и о своей
героине. По словам Анны, персонажа для “Ищейки” она сделала очень разносторонней, дабы не уставать в процессе работы. “Чтобы она была и
глупая, и умная, и веселая”, – сказала актриса.
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Карантин звезда сериала “Ищейка” проводит с детьми. Недавно актриса
купала небольшую квартиру в Геленджике. В этот город знаменитость приехала ради
съемок, но пожив в нем немного решила остаться. Артистка влюбилась в местную
природу и жителей.
В новых апартаментах Анны Банщиковой скоро будет ремонт.
Актриса уже посоветовалась со специалистом, который вот-вот пришлет ей
дизайн-проект ее нового дома. Сериал “Ищейка” можно смотреть онлайн на официальном сайте Первого канала.
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