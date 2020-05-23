Раскрыт простой способ дезинфекции маски
23.05.2020, 4:00, Разное
Американские специалисты раскрыли простой способ дезинфекции многоразовых медицинских масок. Средства защиты нужно мыть после каждого выхода на улицу, сообщает MedicalXpress.
По словам специалистов, сначала необходимо постирать маску в горячей воде с моющим средством, например, с обычным мылом, после чего важно ее хорошо просушить. После чистки маску лучше хранить в закрытом бумажном пакете – тогда на ее поверхности не будет микробов, передает РИА ФАН.
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