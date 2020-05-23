Южная Америка стала новым эпицентром вспышки коронавируса – ВОЗ

23.05.2020, 3:15, Новости дня

Южная Америка стала новым мировым эпицентром коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 22 мая заявил глава Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан во время медиабрифинга, который транслировался на странице организации в Facebook.

“Южная Америка стала новым эпицентром болезни. Мы видим, как во многих странах Южной Америки растет число случаев заболевания”, – сообщил Райан.

По данным ВОЗ, в Бразилии количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 приближается к 300 тыс., большинство из них приходятся на Сан-Паулу.

В Перу общее число инфицированных достигло 108,7 тыс., умерло 20,2 тыс. человек. В Чили количество заразившихся составило 61,8 тыс., умерло 630 человек. В Эквадоре инфицировано 35,8 тыс., 3 тыс. умерли.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся в мире превысило 5,1 млн человек, более 1,9 млн из них вылечились, а 335 тыс. умерли.