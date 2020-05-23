МЧС предложило ужесточить наказание за пожары по неосторожности

23.05.2020, 3:08, Новости дня

Подготовлены предложения, касающиеся усиления уголовного наказания за неосторожное обращение с огнем, сообщило МЧС России.

Предложения направлены кабмину. Они касаются «действий, связанные с неосторожным обращением с огнем, повлекшие возникновение пожаров, причинивших материальный ущерб в особо крупном размере, оставивших потерпевших без жилья». В частности, речь идет об инцидентах при «выжигании сухой травянистой растительности».

Кабмин решит, включать ли предложения МЧС в доклад российскому президенту, передает ТАСС.

Сейчас по соответствующей ст. 168 УК виновному грозит штраф от 120 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет. Максимальное наказание – лишение свободы до года.

Также есть административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. При причинении кому-то тяжкого вреда здоровью или смерти юридическим лицам может грозить до 1 млн рублей штрафа или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Предложения МЧС касаются только уголовной ответственности.