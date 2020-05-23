Мнение: Строгие меры

23.05.2020, 3:05, Разное

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании у президента по санитарно-эпидемиологической обстановке заявил, что в столице необходимо сохранять строгие меры для борьбы с коронавирусом. Среди них — санитарная изоляция, самоограничения, масочный режим, сохранение электронных пропусков, защитные мероприятия в транспорте.

Учитывая, что Путин уже заявил, что осенью нас может ожидать "вторая волна", Собянин, скорее всего, намерен протянуть с введенным в Москве режимом концлагеря до осени, не выходя из него и летом. Логика прежняя – борьба с коронавирусом, которую он возглавляет, оставляет его с полномочиями наравне с Путиным. Закончится эпидемия – он снова станет просто губернатором, пусть и первым среди всех них.

При этом сугубо аппаратно позиции Собянина при продлении карантинных мероприятий объективно усиливаются, а позиции Путина – слабеют. Хотя Путин и начинает проявлять активность, регулярно собирая какие-то совещания, но все равно продолжает сидеть в каком-то неизвестном никому схроне. В свое время Масхадов тоже числился президентом Ичкерии, но много ли он накомандовал из подвала, в котором его в конце концов и прищучили? Хотя, наверное, он тоже отдавал какие-то распоряжения и ему приходили какие-то доклады.

У Путина, конечно, есть выход – выйти из бункера и взять на себя управление страной. Но, во-первых, он залез туда не от личной смелости и героизма, а потому нелепо полагать, что мужские качества у него за два месяца затворничества вдруг возьмут и вырастут неизвестно откуда. Во-вторых, вернуться к управлению – это взять на себя ответственность, а кредо Путина – бежать от нее как можно дальше. В общем, иллюзий относительно главнокомандующего особо не было и до эпидемии. А уж в ходе нее Путин продемонстрировал все свои полководческие таланты в полный рост.

Задача Собянина – не выпускать Путина наружу, стращая его продолжающимся апокалипсисом. Да, дела идут все лучше, но пока еще все равно не очень. И, конечно, использовать время для того, чтобы решить проблему двоевластия в свою пользу – договориться с максимально большим числом уголовных группировок во власти и продать им себя, как приемлемую альтернативу. А далее сюжет известен – провокация, локальный протест (а довести москвичей до полного отчания – это и есть основная задача всех вводимых концлагерных мероприятий), затем подавление бунта и на волне победы над экстремистами окончательное решение вопроса о передаче полномочий. Схема вполне рабочая и традиционная – у Гитлера так с поджогом рейсхтага очень даже неплохо получилось, и он из обычного премьера-канцлера внезапно превратился в фюрера германского народа. А фюреру совершенно необязательно проходить через эти выборные процедуры. Вождь может быть только один и навсегда. Ну так почему бы не повторить это в Москве?