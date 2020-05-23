Мнение: Письмо: “Разжечь в ней страсть”

23.05.2020, 2:55, Разное

И третий любимый мужской жанр.

Тигра-в-гараже, френдзона, а третий жанр – жена-не-хочет.

nick_ita

Добрый день, уважаемая Эволюция!

Надеюсь попасть на разбор.

Моя история началась 3 года назад, тогда я познакомился с А. Мне 30 лет, работаю хирургом в крупной клинике Москвы, сдаю квартиру. Слежу за собой, регулярно посещаю зал.

Моей жене 25 лет, до декрета работала и подрабатывала моделью, есть своя квартира.

Мы познакомились на сайте знакомств, я пригласил ее погулять после работы, потом поужинать. Мы хорошо провели время, после свидания предложил довезти ее до дома, она стеснялась, но согласилась. Сказала, что я хвастаюсь машиной люкс класса, и она могла бы добраться на такси. Потом была череда свиданий, я забирал ее из дома, мы ужинали, ходили на выставки, просто гуляли.

Потом я сделал дубликат ключей от своей квартиры и дал ей. Сказал, что когда надумает, я помогу перевезти ее вещи ко мне. Она ответила, что ей комфортнее оставить все как есть.

Часто А. стала оставаться у меня с ночевками, я готовил для нее, набирал ей ванну со свечами, делал массаж- у меня есть диплом о законченом курсе лечебного массажа. Сказал, что куплю все необходимые вещи для ее комфорта в моей квартире. Через месяц А. взяла ключи и согласилась переехать.

(Он онегин, она рапунцель. И она такая красивая, что он ее все время хочет, а он такой Штурман, что она остается холодноватой, хотя считает, что он для нее неплохой вариант. Неплохой, но не роскошный, скорее всего в ее жизни были кавалеры покруче)

Я познакомил А. со своими родителями, с друзьями, она часто была в плохом настроении, то ей было некомфортно жить у меня, то она уставала или что-то ещё.

(Плюсующие женщины очень кислые и вечно у них что-то болит)

Я люблю готовить, заниматься уборкой, бытом она никогда не была загружена. Она сама ходила за продуктами после работы, готовила нам ужин, убиралась. Я говорил ей, что если ты устаешь, то просто отдыхай, я приду и сделаю все сам.

А. часто была в депрессивном настроении, не хотела куда-нибудь сходить. Если спрашивал, что тебе нужно купить или сделать. Всегда был ответ “ничего”.

Я делал все, что было нужно для ее комфорта и устал от недовольства в ответ. Предложил ей расстаться, она собрала вещи и уехала домой.

Через несколько месяцев она сама позвонила и предложила поговорить. Извинилась за свое поведение и попросила меня приехать. Я сказал, что отдыхаю после работы и заеду за тобой завтра.

Мы помирились, она сделала ремонт в своей квартире и предложила мне переехать к ней. Так мы прожили около года вместе, делили быт поровну, вместе докупали новую технику в квартиру.

На ее День Рождения я сделал А. предложение, и она согласилась.

Сказала, что не хочет роскошную свадьбу, просто распишемся. После свадьбы я сказал, что хотел бы детей от нее, она ответила взаимностью.

(В нем мало спонтанности, как во всех Штурманах. Самоуважение у него вроде есть, не побежал на свист сразу, не сливается, не косячит, поэтому она вернулась и вышла замуж за него. Он молодец. Но у него маловато спонтанности, все у него по плану, в общем по-онежьи занудный, хотя и хороший парень)

Когда А. была беременна, я возил ее ко всем специалистам, закупал сам продукты, покупал все, что нужно было для ее здоровья. Всю беременность она работала, при этом говорила, что ей не тяжело прибраться дома и приготовить нам поесть, я не настаивал. Я работал до поздна, но в выходные все брал на себя.

(Девушка совсем непростая. Обратите внимание не на ее плюс, а на его минус. Он тоже не просто так и не только из-за внешности ее. Они не ссорятся, она не долбает его, даже кислые щи теперь прячет. Вот такую девушку далеко не всякий онегин может ухватить, но здесь они оба рыбы, не рапаны)

За все время она не подойдёт меня обнять, поцеловать, всегда подхожу к ней я, она часто убегает из объятий заниматься чем-нибудь. Я постоянно ее хочу, флиртую, пристаю к ней, она отвечает мне холодно.

После родов она быстро пришла в форму, у нее и до родов была отличная фигура. Ребенку шесть месяцев, в свои выходные я сижу с ним, готовлю есть, закупаюсь продуктами. Я работаю через сутки и всегда стараюсь помочь.

В свое время от нее никакого проявления нежности. Я говорю ей, что хочу ее каждый день, она отвечает, что это много, посмотри порно. Подхожу с поцелуями, она старается побыстрее закончить. Сам я в хорошей форме, хожу к косметологу, слежу за собой.

(Мужчины, проявлений нежности от жен, которым секса слишком много, не может быть. Она знает, что как только обнимет вас, вы сразу же захотите секса. Или вы уже хотите секса и как только она вас обнимет, будете приставать. В любви у них почти баланс был, а в сексе она плюсует. Я с одной стороны считаю, что это норма и даже идеал, когда мужчина хочет больше, чем жена. Но многие мужчины обижаются и стараются отмороживаться или злятся и требуют. Нельзя делать ни того, ни другого. Надо убрать щипцы, но сохранить свою готовность и активность в границах. Может быть кто-то готов описать, как это сделать? Понимает кто-то эту тему?)

Да и как человек, работающий с людьми, понимаю, что важно хорошо выглядеть. А. говорит, что я ее замучил постоянными приставаниями к ней, что у нее это уже вызывает злость. Но когда я просто вижу ее, то уже просыпается желание, сейчас стараюсь не лезть, не давить на нее. Часто прихожу домой с цветами, покупаю ей любимые продукты, но никакой нежности с ее стороны нет.

(Цветы тоже превратились в щипцы и подарки – в щипцы. Она чувствует, что за все должна секс, и хочет еще меньше. Он и раньше любил щипцевать ее свечами и массажами, лишая свидания спонтанности, поэтому она и раньше кисла. А если сейчас она уже злится, а не оправдывается, значит щипцы его гораздо выше порога. Будьте осторожны, автор. После этого следует стадия: не люблю тебя, давай разводиться. Не доводите до этого. Она будет вас любить, если прессинга будет меньше. Снижайте давление и спонтанное желание к ней еще может постепенно вернуться. Пусть она будет уверена, что с вами можно просто лежать, обнявшись и вы не потребуете секса и не будете давить ожиданием на нее. Научитесь получать удовольствие от неудовлетворенного желания и не страдать, другого выхода нет)

Не понимаю, что я делаю не так в данной ситуации и как могу разжечь в ней страсть. Спасибо!

(Вот это любимое онежье. Он все делает правильно, романтика, цветы, внешний вид. Подайте ему ответную страсть, согласно прайсу. Как будто влечение можно вот так вот купить. От любого требования сексуальное желание снижается, а возвращается, когда над головой перестает висеть дамоклов меч)