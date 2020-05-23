 

В Пакистане на месте крушения Airbus A320 найден живой ребенок

23.05.2020, 2:51, Новости дня

На месте крушения Airbus A320 в Пакистане нашли живого ребенка. Его семья, очевидно, проживала в одном из домов, на которые упал самолет.

На кадрах видно, как младенца выносят из руин. Что с его родителями – неизвестно, сообщает телеканал "Россия 24".

 

Пассажирский лайнер "Пакистанских международных авиалиний" упал на здания неподалеку от города Карачи. Перед посадкой пилот сообщил о проблемах с двигателем. На борту воздушного судна были 91 пассажир и восемь членов экипажа. Но точное количество погибших до сих пор не установлено.



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