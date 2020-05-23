 

Пожар в больнице в Татарстане: два человека погибли, двое пострадали

23.05.2020, 2:51, Новости дня

Два человека погибли и еще двое получили ожоги при пожаре в больнице в Татарстане. ЧП произошло в городе Зеленодольск.

Огонь вспыхнул в сосудистом отделении. Пациентов с коронавирусом COVID-19 там не было. Как сообщают в министерстве здравоохранения региона, возгорание не связано с аппаратами искусственной вентиляции легких.

 

Эвакуировано 88 человек, их жизням ничто не угрожает, сообщает телеканал "Россия 24".



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