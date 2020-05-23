США поторопили ВОЗ с отчетом о реакции на распространение COVID-19

23.05.2020, 2:48, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения должна незамедлительно начать подготовку расследования принятых в связи с распространением коронавируса мер, сообщил ответственный за тестирование в администрации США Бретт Жируар.

Он заявил, что отчет ВОЗ даст США «полное и прозрачное понимание хода событий и процесса принятия» организацией решений «в ответ на пандемию».

Указывается, что «нет возможности откладывать начало необходимых реформ», передает «Интерфакс».