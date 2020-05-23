Названа дата первого случая заражения коронавирусом в России
23.05.2020, 2:35, Разное
Первый случай заболевания коронавирусом в России был зафиксирован 1 марта. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании у президента Владимира Путина по эпидемиологической обстановке в стране.
Напомним, 2 марта оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19 сообщил о заражении первого россиянина. Мужчина подхватил коронавирус во время путешествия по Италии.
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