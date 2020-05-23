Названа дата первого случая заражения коронавирусом в России

23.05.2020, 2:35, Разное

Первый случай заболевания коронавирусом в России был зафиксирован 1 марта. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании у президента Владимира Путина по эпидемиологической обстановке в стране.

Напомним, 2 марта оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19 сообщил о заражении первого россиянина. Мужчина подхватил коронавирус во время путешествия по Италии.