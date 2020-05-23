 

ФБР изучит расследование дела Майкла Флинна

23.05.2020, 2:25, Новости дня

Директор ФБР Кристофер Рэй распорядился провести внутреннюю проверку обстоятельств расследования в отношении Майкла Флинна, бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности. Результаты расследования ФБР стали причиной привлечения Флинна к уголовной ответственности.

Рэй принял решение оценить: совершили ли агенты ФБР нарушения юридических процедур и нуждаются ли действующие правила Бюро в изменениях. Две недели назад Министерство юстиции США приняло решение отказаться от поддержки уголовных обвиненений в адрес Флинна.

Майкл Флинн, который во время избирательной кампании был советником Трампа, в 2017 году в суде признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР относительно своих контактов с послом России.

Трамп и его союзники крайне негативно оценивали расследование ФБР о российском вмешательстве в выборы. Рэй ранее заявлял, что лично не считает, что ФБР проводило это расследование безосновательно.

Демократы и некоторые бывшие федеральные прокуроры обвиняют генпрокурора США Уильяма Барра в политизации системы уголовного судопроизводства в интересах бывших сотрудников Трампа.



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