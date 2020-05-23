 

Британия собралась отказаться от продукции Huawei в сетях 5G

23.05.2020, 2:08, Новости дня

Великобритания не будет использовать продукцию китайской компании Huawei в своих сетях 5G, сообщают СМИ.

Как пишет Daily Telegraph, глава британского правительства Борис Джонсон «хочет сохранять отношения с Китаем, но масштабы сделки по Huawei будут существенно сокращены», разрабатывается план «по уменьшению роли Huawei».

К 2023 власти страны могут полностью прекратить использование продуктов Huawei в британской инфраструктуре связи, передает ТАСС.

Издание считает, что Джонсон объявит об изменении отношения к Huawei перед встречей с президентом США Дональдом Трампом. Заключение торгового соглашения с США становится для Джонсона одной из главных задач, поскольку торговые переговоры с ЕС находятся в тупике. Кроме того, на отношение к Китаю могла повлиять ситуация с коронавирусом.

В январе сообщалось, что Джонсон принял решение разрешить Huawei участвовать в запуске сети 5G на территории Соединенного Королевства.

США внесли Huawei в черный список весной 2019 года.

Джонсону предрекали «дипломатическую войну» с Трампом.



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