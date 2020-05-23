 

В Конгрессе США захотели узнать о переговорах Трампа и Путина об аппаратах ИВЛ

23.05.2020, 2:08, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп может «подарить» аппараты ИВЛ ради «личных интересов», говорится в письме демократов из Палаты представителей США в Белый дом.

Комментируя передачу РФ аппаратов ИВЛ, демократы заявили, что считают Трампа способным «отправлять аппараты ИВЛ в другие страны в качестве подарков или услуг, которые могут служить» его «политическим или личным интересам». При этом, по мнению демократов, аппараты могу передать «без какого-либо значимого стратегического обоснования, тщательного межведомственного процесса или рациональной причины для таких действий».

Конгрессмены заявили, что США сами остро нуждаются в аппаратах ИВЛ и запросили документацию и финансовую отчетность, касающуюся оборудования. Также они хотят увидеть резюме переговоров американского лидера и президента РФ Владимира Путина, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Напомним, в Россию прибыла первая партия аппаратов ИВЛ из США. Ожидается, что второй рейс со 150 аппаратами ИВЛ прибудет в Россию на следующей неделе.



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