Мнение: Гений!

23.05.2020, 2:03, Разное

Только что узнал, что гениальную песню Верки-Сердючки “Если только вам немного за 30” (одну из моих любимых) написал… Константин Меладзе! Причем всё – и музыку, и слова! До сих пор в шоке.

Вот это да! Да он, получается, и правда гений. И песню из “Оттепели” – он, и “Опять метель” – он, и всю “Виагру” – нет, это я знал. Но чтоб еще и всю Сердючку – тоже он?! Феноменально. А вы говорите, что в наше время “больше нет хороших авторов”. Полная чепуха!

А вот доказательство: