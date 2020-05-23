 

Мнение: Гений!

23.05.2020, 2:03, Разное

Только что узнал, что гениальную песню Верки-Сердючки “Если только вам немного за 30” (одну из моих любимых) написал… Константин Меладзе! Причем всё – и музыку, и слова! До сих пор в шоке.

Вот это да! Да он, получается, и правда гений. И песню из “Оттепели” – он, и “Опять метель” – он, и всю “Виагру” – нет, это я знал. Но чтоб еще и всю Сердючку – тоже он?! Феноменально. А вы говорите, что в наше время “больше нет хороших авторов”. Полная чепуха!

А вот доказательство:

Источник: Размышления вольного социолога



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