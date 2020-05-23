NBC – первые шаги к перезапуску экономики — в США обеспечивают противовирусную безопасность на транспорте

23.05.2020, 1:55, Новости дня

Американские транспортные компании вовсю готовятся к восстановлению экономики страны после отмены карантинных мер — и прежде всего они стремятся убедить своих клиентов в том, что передвижение больше не представляет для них опасности, пишет NBC News. Как рассказывает корреспондент канала, в рамках борьбы с коронавирусом операторы поездов устанавливают ультрафиолетовые лампы, авиакомпании ограничивают продажу билетов и обеспечивают дезинфекцию аэропортов, а водители Uber — устанавливают в своих автомобилях перегородки.

Нью-йоркская транспортная компания MTA в рамках первой в своём роде «пилотной» программы испытывает на своих поездах и автобусах вот такие ультрафиолетовые лампы, способные уничтожать коронавирус.

ДЭВИД БРЕННЕР, Колумбийский университет: На самом деле вот уже более ста лет хорошо известно, что ультрафиолетовое излучение чрезвычайно эффективно уничтожает и вирусы, и бактерии.

Лампы генерируют настолько сильное излучение, что дезинфекция будет проводиться в те часы, когда поезда не ходят и в них нет пассажиров.

ГЕЙБ ГУТИЕРРЕЗ, корреспондент NBC News: Исследования учёных свидетельствуют о том, что коронавирус способен выживать на сиденьях вагонов метро до 72 часов. Несколько недель назад эти линии стали останавливать на ночь для тщательной санобработки. Ну а это — уже следующий шаг.

Как утверждают эксперты, важнейшим для перезапуска экономики условием будет убедить пассажиров в том, что пользоваться транспортом безопасно, причём как подземным, так и воздушным: авиакомпании одна за другой объявляют о введении новых мер санитарной безопасности. Так, компания Delta для обеспечения социального дистанцирования будет продавать не больше 60 процентов билетов на свои рейсы; при необходимости количество рейсов будет увеличено.

В свою очередь, United объявила о том, что в сотрудничестве с Clorox и академическим медицинским центром Cleveland Clinic обеспечит свои узловые аэропорты электростатическими распылителями, дезинфицирующими средствами и салфетками, а также введёт для персонала обязательное ношение масок для лица и установит в зданиях бесконтактные терминалы. Кроме того, United предоставит клиентам возможность поменять рейс, если в их самолёте окажется слишком много людей.



СКОТТ КИРБИ, руководитель United Airlines: Мы уведомляем пассажиров обо всех рейсах, где загрузка может составить больше 70 процентов. Кстати, доля таких рейсов у нас очень невелика — у нас сейчас где-то 30 процентов от нормального пассажиропотока.



Водители Uber, которые тоже готовятся к восстановлению экономики, устанавливают барьеры из оргстекла ради собственной безопасности; аналогичным образом поступают и в некоторых барах и ресторанах. А вот эта компания в Майами производит спускаемые пластиковые щиты, которые напоминают проекционные экраны.



НИНА ВИДАЛ, представитель Bandalux: Их устанавливают в школах, в больницах, в банках — в общем, везде, где есть место для приёма людей.



В войне против COVID-19 появляется новое оружие, и что оно из себя представляет — можно разглядеть без труда.



Гейб Гутиеррез, NBC News, Нью-Йорк.



Дата выхода в эфир 20 мая 2020 года.