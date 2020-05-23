В Тернопольской области от COVID-19 скончался глава Кременецкого райсовета

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23.05.2020, 1:50, Новости дня

22 мая от коронавирусной инфекции скончался председатель Кременецкого районного совета Тернопольской области Владимир Стефанский. Об этом проинформировал в Facebook его сын Александр.

“Сегодня перестало биться сердце лучшего отца, друга и просто светлого человека. Папа, мы тебя очень сильно любим. В связи с ситуацией публичных похорон не будет”, – написал он.

Сьогодні перестало битись серце найкращого батька, друга і просто світлої люди. Тату, ми тебе дуже сильно любимо. В зв'язку з ситуацією, публічних похорон не буде. Помоліться, будь ласка за нього.

Posted by Oleksandr Stefanskyi on Reede, 22. mai 2020

“Кременець.City” сообщает, что коронавирус дал осложнение на сердце 49-летнего главы райсовета – и у него оторвался тромб.

По данным Общественного, COVID-19 подтвердили у Стефанского 18 мая, он был в Почаевской больнице с пневмонией, на кислородной поддержке.

На утро 22 мая в Украине зафиксировано 20 148 случаев COVID-19 (в Тернопольской области – 1105), из них 588 – летальных, 6585 пациентов выздоровели. За сутки зарегистрировано 442 новых случая.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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