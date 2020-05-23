Личное: Дебилы о войне
23.05.2020, 1:45, Разное
Эскортограмная «любимка» Ольги Бузовой Давид Манукян объяснил, почему в клипе на тему Великой Отечественной войны эта некрасивая женщина была накрашена.
Фото: Соцсети
Чумазый женоподобный дебил с отполированными ногтями заявил:
Откуда вы знаете, как было на войне? Если уж так брать, то какой-то минимальный макияж тоже присутствовал.
Ну, что я могу сказать?
Давайте я вам лучше кое-что покажу.
Тематические фотосессии Ольги Бузовой:
Фото: Соцсети
Ольга Бузова vs Советская женщина на войне:
Фото: Соцсети
Тематические фотосессии Ксении «Жены дрессировщика кота Шантика» Бородиной:
Фото: Соцсети
Ксения Бородина и её альфонс vs Советские женщины на войне:
Фото: Соцсети
Тематические фотосессии Наталии «Купюра в трусах» Бочкарёвой:
Фото: Соцсети
Наталия Бочкарёва vs Советская женщина на войне:
Фото: Соцсети
Тематические фотосессии Анны «Никто» Хилькевич:
Фото: Соцсети
Анна Хилькевич vs Советская женщина на войне:
Фото: Соцсети
Тематические фотосессии Виктории «Ахуяска головного мозга» Бони:
Фото: Соцсети
Виктория Боня vs Советская женщина на войне:
Фото: Соцсети
И даже добавить нечего, кроме как пожелать всем шлюхам обоих полов, которые не знают истории, но пиарятся на теме ВОВ, молча, как им это и привычно, сосать.
Сосать и глотать.
Всё, девочки и мальчики, на этом для вас — всё.
Всосали? Сглотнули? Возьмите печеньку и идите играть, дебилы.
Источник: Лена Миро
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