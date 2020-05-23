 

Личное: Дебилы о войне

23.05.2020, 1:45, Разное

Эскортограмная «любимка» Ольги Бузовой Давид Манукян объяснил, почему в клипе на тему Великой Отечественной войны эта некрасивая женщина была накрашена.


Фото: Соцсети

Чумазый женоподобный дебил с отполированными ногтями заявил:

Откуда вы знаете, как было на войне? Если уж так брать, то какой-то минимальный макияж тоже присутствовал.

Ну, что я могу сказать?

Давайте я вам лучше кое-что покажу. 

Тематические фотосессии Ольги Бузовой:


Фото: Соцсети

Ольга Бузова vs Советская женщина на войне:


Фото: Соцсети

Тематические фотосессии Ксении «Жены дрессировщика кота Шантика» Бородиной:


Фото: Соцсети

Ксения Бородина и её альфонс vs Советские женщины на войне:


Фото: Соцсети

Тематические фотосессии Наталии «Купюра в трусах» Бочкарёвой:


Фото: Соцсети

Наталия Бочкарёва vs Советская женщина на войне:


Фото: Соцсети

Тематические фотосессии Анны «Никто» Хилькевич:


Фото: Соцсети

Анна Хилькевич vs Советская женщина на войне:


Фото: Соцсети

Тематические фотосессии Виктории «Ахуяска головного мозга» Бони:


Фото: Соцсети

Виктория Боня vs Советская женщина на войне:


Фото: Соцсети

И даже добавить нечего, кроме как пожелать всем шлюхам обоих полов, которые не знают истории, но пиарятся на теме ВОВ, молча, как им это и привычно, сосать.

Сосать и глотать.  

Всё, девочки и мальчики, на этом для вас — всё.  

Всосали? Сглотнули? Возьмите печеньку и идите играть, дебилы.

Источник: Лена Миро



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