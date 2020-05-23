Мнение: Будущие зачистки

23.05.2020, 1:35, Разное

Реализация национальных и федеральных проектов, которые были запущены по поручению президента Владимира Путина, выполнялась с многочисленными нарушениями. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, передает ТАСС. По его словам, эти нарушения связаны с коррупцией, несоблюдением порядка госзакупок, оплатой некачественных или невыполненных работ, фальсификацией отчетных показателей и прочим.

Претензии по нацпроектам могут быть предъявлены лишь в два адреса – правительству и регионам. Но правительство у нас молодое и совершенно безгрешное. К старому правительству претензий тоже не было, а если кого-то и посадят – то точно не за старые грехи, а за то, что не сумел встроиться в новую обстановку.

Вывод вполне прост – когда именно Путин выползет из бункера, неизвестно, но первое, что ему предстоит – это показательные расстрелы губернаторов. Не всех, конечно, а выборочно, но предельно понятно для всех. Патрушев уже обозначил, за что именно будут казнить впавших в немилость – за коррупцию, несоблюдение порядка госзакупок и так далее.

В реальности для путинской России это не преступление, а типичная обыденность, и за такие пустяки можно брать любого. А значит – любой без исключения губернатор после выхода Путина из схрона окажется под перспективой зачистки. И другого сценария нет – сидение в подполье существенно перераспределило балансы власти, которая сегодня утекает из центра в регионы. И с каждым днем все больше и быстрее.

Вопрос вполне резонный – когда наступит та точка невозврата, после которой забравшие в свои руки достаточную власть и полномочия губернаторы примут решение, что они и так неплохо справляются, а перспективы в любой момент пойти под нож президента теперь становятся для них неприемлемой угрозой. И когда эта точка наступит, губернаторы поддержат любого, кто гарантирует им неприкосновенность. Им и их активам, конечно.