Байден потребовал от Трампа не выходить из Договора по открытому небу

23.05.2020, 1:30, Новости дня

США не должны выходить из Договора по открытому небу, сообщил бывший вице-президент страны Джозеф Байден.

Как подчеркнул Байден, комментируя «близорукое» решение выйти из договора, союзники США «дали ясно понять», что Вашингтону следует остаться «участником этого договора, и вместе работать над решением проблем соблюдения с Россией». По его словам, без США «договор мог бы развалиться», а выход американской стороны «усилит напряженность между Западом и Россией».

Байден опасается усиления «опасности просчета и конфликта». Он обвинил главу американского государства Дональда Трампа в том, что президент США «удвоил ставки своей недальновидной политики самоизоляции и отказа от лидерства Америки», передает ТАСС со ссылкой на Medium.

Байден призвал США «взаимодействовать с союзниками и избегать шагов дестабилизирующего свойства». Он отметил, что администрация 44-го президента США Барака Обамы смогла извлечь пользу из ДОН во время событий на юго-востоке Украины.

При этом Байден согласен с тем, что Москва якобы нарушала положения договора. Он призвал разобраться с этим вопросом через «механизм имплементации и решения споров», а также «проявить здравомыслие и остаться в Договоре по открытому небу».