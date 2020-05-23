Мнение: Письмо: “Он ничего не спрашивает”

23.05.2020, 1:25, Разное

А вот какой прекрасный Штурман в письме.

Прекрасная точнее. Штурман-швея, мастер по пошиву мужских колпачков.

Разбирайте самостоятельно.

olga_alenizi

Добрый день, Эволюция.

Спасибо большое за Ваш блог. Читаю почти 1,5 года, участвовала в тесте про ресурсы, получила сертификат.

Очень хочется попасть к Вам на разбор, чтобы увидеть свою ситуацию со стороны или под другим углом.

Мне 32 года, работаю финансовым директором, в разводе около 10 лет, сыну почти 13. Сын занимается спортом профессионально. С его папой я в хороших дружеских отношениях. Он по большей части отвечает за спорт, я – за образование.

С Д. я познакомилась на работе. Ему 28. Он работал менеджером и время от времени обращался по рабочим вопросам. Постоянно интересовался возможностями Excel, новыми формулами, автоматизацией в 1С, дополнительным образованием. И мне тут, конечно, было что рассказать, что я и делала с огромным удовольствием, потому что учить и автоматизировать – мое любимое. Но это было редкое общение, и я со всеми так общалась.

Однажды я поздно очень спустилась в столовую и заметила, что он там сидит один. Спросила разрешения и подсела к нему. Обсуждали работу, учебу, его желание расти в нашей компании и мой приближающийся отпуск. В отпуске он написал, чтобы напомнить привезти ему что-то и спросить, как дела. Поделились, кто каким спортом занимался/занимается, оказалось, что он 17 лет профессионально занимался бальными танцами.

Когда я вернулась, предложила ему бартер: он со мной позанимается танцами (танцую я хорошо), а я проведу для него курс Excel и помогу с настройкой отчетов. Так началось наше более плотное общение. (Позднее мы стали уже брать индивидуальные занятия сальсы у профессионала, тут мы оба были новички, он очень кайфовал). На тот момент у него была девушка, которой очень быстро у него не стало. Сейчас он шутит, что я его увела у нее. А еще он с самого начала нашего общения сказал, что у него в семье все чистокровные татары и женятся только на татарах, чтобы дети тоже были чистокровными татарами. Для него это важно. Это традиция, которую он нарушать не намерен. Не скажу, что я не обратила внимание на этот факт, конечно, обратила. Но, во-первых, у нас еще не было отношений, тем более речи о женитьбе; во-вторых, я не знала, как все пойдет, а отказываться от приятного общения или даже романтических отношений мне не хотелось (наверно, обернулась тут ЗВ); ну а в-третьих, я подумала, что все может поменяться еще сто раз (мои короны Спасательницы и Победительницы).

В работе, учебе, экономике моя ОЗ повыше, но что касается отношений, любви, дружбы – тут у него было лучше. С ним было легко. Со мной, вроде, тоже. Я живу в квартире побольше, чем у него, в пяти минутах от работы, поэтому он постепенно перебрался жить ко мне. Стали вместе ездить на работу. На работе отношения скрывали. Он ждал повышения, а я была в дружеских и приятельских отношениях с его начальством и начальством его начальства, поэтому выглядело это так себе со стороны.

Мой быт, конечно, поменялся. Раньше я редко ела дома, готовила тоже редко. Сын всегда ел вне дома, он мог с тренировок приезжать в десять вечера. Я по вечерам или училась, или с ним на тренировки ездила. По выходным маме помогала, у нее хозяйство в деревне уже пару лет, которое я поддерживаю материально и с которого обеспечена многими продуктами. Остальное докупала в соседнем Вкусвилле. Убиралась у меня одна женщина раз в неделю, пока я на работе. С Д., конечно, я стала гораздо чаще ходить за продуктами (оплачивали по очереди), готовить каждый день ужины, чтобы еще было что ему взять с собой на обед на работу, плюс завтраки. Плюс стирки/глажки стало побольше. Постепенно я стала уставать от всего этого и немного ослабила хватку, хотя чувство вины, что он останется без обеда или что у него нет поглаженной рубашки, меня не отпускало.

Со временем он стал водить мою машину. Для меня это было облегчением в некотором роде, так как он начал по утрам отвозить сына в школу и ехал пораньше на работу, а я могла подольше поспать, собрать ему еду, придумать что-то на ужин и попозже приезжала на работу на такси. И по вечерам могла учиться, не отменять занятия, а он сам ездил, забирал сына с тренировки. В общем, было хорошо, интересно, весело, романтично. И взаимно. Просьбы в адрес друг друга редко звучали. Он сам предлагал помощь. И я о нем заботилась, насколько сил хватало. Иногда не хватало. Уставала и раздражалась. Он спокойно реагировал на мои такие дни. Просто не трогал. Или интересовался, что случилось. Сам же редко очень раздражался на меня или хоть как-то проявлял свое раздражение. Я видела, что он тянется ко мне. Хочет больше секса, нежностей, ласки. Не любит оставаться один, завтракать без меня, ужинать, отдыхать и т. д. О том, что ему со мной хорошо, говорил часто.

Перед НГ мне предложили интересную работу в другой компании в другом городе. Туда надо было переезжать (лететь два часа). Не хотела переезжать, но очень хотела эту работу в новой для меня сфере бизнеса и после нескольких месяцев переговоров согласилась. Д. расчувствовался, когда я уезжала, наговорил много всего приятного обо мне и жизни со мной. Хоть это и был временный переезд, я думала, что такой вариант окончания наших отношений будет самым безболезненным. Постепенно общение должно было сойти на нет от расстояния. За год наших отношений он не раз проговаривал, то в шутку, то вскользь, то еще как-то в разговоре, что его мама и бабушка умрут от горя, если он не женится на татарке, поэтому иллюзий, что он передумает, у меня не было. И мысль, что отношения должны как-то закончиться, ко мне все чаще приходила в голову. Поэтому переезд казался хорошей идеей.

Но наступил карантин, я вернулась домой на пару месяцев, Д. сразу же переехал ко мне обратно. И тут я поняла, что наши отношения зашли в тупик. Он не настроен на их дальнейшее развитие, сейчас он дома со мной, ему хорошо, на этом всё. Ему не интересно что-либо делать по дому, потому что это не его дом, а об общем жилье, конечно, мыслей нет. Я это прекрасно все понимаю, и мое положение как-то унизительно. Разговаривать на эту тему мне с ним не хочется. Мне стыдно. Хочется, чтобы он просто уехал без разговоров. Не знаю, насколько это правильно. Во вторник вечером он сказал, что его лучший друг расстался со своей девушкой. Я спросила «под шумок»:

Я: Ты не думал, что нам тоже пора?

Д: Если хочешь, я могу прям завтра уехать.

Я: Зачем ты переводишь на меня? Я спрашиваю твое мнение. Думал ли ты об этом?

Д: Ты хочешь поговорить об этом?

Я: Не особо.

На следующий день он приехал с работы, обнял меня. Мы в обнимку что-то обсуждали, и он «невзначай» сказал про наше грядущее расставание. Я улыбнулась.

Я: Ты весь день думал об этом?

Д: Я вообще не думал об этом. Зачем мне об этом думать? А ты этого хочешь?

Я: Думаю, да.

Д: Ну хорошо, давай ты в субботу к маме поедешь, а я в это время спокойно соберусь и поеду к себе домой. Прощаться не будем, как будто ничего не случилось.

Я: Давай, спасибо.

Интонация разговора была максимально доброй и вежливой. Суббота завтра. Мысль, что он уедет, меня пугает. Хотя я понимаю, что я не передумаю и остаться не попрошу. Я его очень люблю. Но унижаться мне не хочется. Я думаю, он понимает, почему я так поступаю. По крайней мере, он ничего не спрашивает. Вечера мы проводим как обычно. Вместе ужинаем, смотрим интересные интервью или программы, спим вместе. Вчера он мне подарил классный подарок на д.р. Для меня все очень странно. Пока писала письмо, придумала название: «Татарская кровь важнее меня». Я этого не понимаю, но уважаю выбор человека.

Спасибо, что