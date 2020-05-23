 

Собянин: клиники Москвы будут оказывать плановую стационарную помощь по временному стандарту

23.05.2020, 1:18, Новости дня

Московские клиники в период распространения инфекции будут оказывать плановую стационарную помощь по временному стандарту. Такое решение принято по итогам селекторного совещания Сергея Собянина с главврачами городских больниц.

Временный стандарт в том числе предусматривает, что москвичи, которые ранее получили направление на госпитализацию, но были вынуждены ее отложить из-за пандемии коронавируса COVID-19, смогут лечь в больницу без переоформления документов и сдачи новых анализов.

 

А тем, кто только оформляет направление в стационар, необязательно идти только в поликлинику. Получить его можно в любом консультативно-диагностическом отделении многопрофильных клиник, сообщает телеканал "Россия 24".



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