Эксклюзивное интервью заммэра Москвы: о медпомощи, тестах и возвращении к нормальной жизни

23.05.2020, 1:18, Новости дня

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова дала эксклюзивное интервью телеканалу "Россия 24". Она рассказала, что ситуация с коронавирусом в столице в последние две недели "имеет устойчивую динамику к улучшению". Развития эпидемии удалось избежать в январе, феврале и марте, отметила Ракова. Это стало возможным благодаря мерам, принятым на городском и федеральном уровне.

Москва смогла "избежать гуманитарной катастрофы и не скатиться в коллапс", подчеркнула заммэра. При этом благодаря принятым мерам удалось выиграть время — система здравоохранения подготовилась к борьбе с эпидемией — как технически, так и психологически.

Ракова рассказала, что в Москве снижается число госпитализаций: в сравнении с пиком, пришедшимся на апрель, оно упало в два раза. Число выписок, наоборот, увеличивается.

Растут объемы тестирования на коронавирус COVID-19: в настоящий момент проводится до 50 тысяч анализов в сутки. При этом число новых больных с выявленной коронавирусной инфекцией также устойчиво снижается. "Мы сократили объем вновь выявленных больных практически в два раза — с шести до трех тысяч", — заявил Анастасия Ракова. Все это говорит о положительной динамике, о том, что ситуация явно улучшается.

Две недели назад были открыты стройки и промышленные предприятия, напомнила заммэра. И это не ухудшило обстановку. Столица подошла к новому этапу ослабления ограничений: Сергей Собянин подписал указ о возобновлении с 25 мая работы 88 МФЦ. Свое интервью Анастасия Ракова давала как раз в одном из столичных центров "Мои документы", который она инспектировала вместе с главным санитарным врачом. Все центры будут работать по новому стандарту, обеспечивающему безопасность в период эпидемии. Например, прийти в МФЦ можно будет только по предварительной записи, а на входе посетителям будут измерять температуру. Часть услуг МФЦ по-прежнему можно будет получить только в электронном виде.

Разработанный стандарт безопасности впоследствии можно будет распространить и на другие предприятия. В зависимости от того, какой будет эпидемиологическая ситуация после открытия МФЦ, можно будет принимать дальнейшие решения об ослаблении ограничений и открытии других предприятий сферы услуг — например, парикмахерских и салонов красоты. Эти отрасли также будут работать по новым правилам. Массовые мероприятия будут разрешены в последнюю очередь, отметила Ракова.

В период распространения коронавирусной инфекции медицинские учреждения испытывают увеличение нагрузки — это касается больниц всех стран, затронутых пандемией. Говоря о столичном здравоохранении, Ракова рассказала, что на самом старте эпидемии было принято решение о том, что 12 многопрофильных медицинских учреждения, равномерно распределенных по мегаполису, не будут перепрофилироваться на работу с COVID-19. В течение всего периода — с марта по настоящее время — они принимали людей в другими заболеваниями, в первую очередь — экстренных пациентов. Оказание плановой онкологической помощи также не останавливалось. В апреле 2020 года ее получили на 3 тысячи москвичей больше, чем в прошлом году, отметила Ракова. Она также подчеркнула, что на сегодня перед столичной системой здравоохранения стоит задача — постепенно увеличивать объемы плановой медпомощи. Городские стационары научились жить в условиях коронавируса, отметила заммэра. Они понимают, как минимизировать риски заражения врачей и пациентов.

Москвичи также приспособились к жизни в условиях эпидемии. "Я надеюсь, что новая культура социальной ответственности каждого не только за себя, но и за окружающих, — в том числе обязательное ношение масок и перчаток, — позволит нам быстрее вернуться к нормальному образу жизни", — отметила Анастасия Ракова.